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LOZNICA - Nova fiskulturna sala OŠ ''Kralj Aleksandar I Karađorđević'' u Jadranskoj Lešnici od danas je u upotrebi čime je ostvaren dugogodišnji san učenika i nastavnika ove škole. Svečano je otvorena u prisustvu brojnih zvanica, učenika i nastavnog osoblja, a prema rečima pomoćnika gradonačelnika Milana Jugovića učenici su dobili savremene uslove za nastavu fizičkog vaspitanja.

- Ovo je veoma značajan dan za školu, sve učenike i roditelje, ali i celu lokalnu zajednicu. Sala je izgrađena po savremenim standardima i možemo biti ponosni na to kako ovaj objekat izgleda - rekao je Jugović i naveo da je za izgradnju sale Grad Loznica izdvojio 105,8 miliona dinara.

1/5 Vidi galeriju Loznica: Otvorena nova fiskulturna sala u Jadranskoj Lešnici Foto: Gradska Uprava Loznica, T. Ilić

Sala je dograđena uz matičnu školsku zgradu i sa njom povezana toplom vezom. Objekat obuhvata sportsku salu, svlačionice, kupatila, prostorije za nastavno osoblje i prateće komunikacije. Gradnja je počela sredinom 2023. godine, a upotrebna dozvola za fiskulturnu salu, opremljenu koševima, golovima i spravama za fizičko vaspitanje, izdata je 30. septembra ove. Ukupna površina objekta je oko 1300 kvadrata, a u njemu deca imaju optimalne uslove za fizički i kreativni razvoj u ovoj školi. Jugović je podsetio da je u školi osim izgradnje fiskulturne sale, zamenjena fasadna stolarija i rekonstruisan veći deo krova tako da su sada ovde značajno bolji uslovi, a njihovo unapređenje biće nastavljeno.

- Nastavićemo sa radovima i završićemo rekonstrukciju krova. U toku je i rekonstrukcija kotlarnice, koju zajednički finansiraju Ministarstvo zaštite životne sredine i Grad Loznica. Na taj način učenici i nastavnici ove škole imaće znatno bolje i kvalitetnije uslove - rekao je pomoćnik gradonačelnika i naveo da je za obrazovanje ove godine iz gradskog budžeta izdvojeno oko milijardu i 85 miliona dinara, gotovo četvrtina ukupnog budžeta.

Škola u Jadranskoj Lešnici postoji od 1870. godine. Pored matične škole, nastava se odvija i u izdvojenim odeljenjima u Joševi, Gornjem Dobriću i Milini. Prema podacima za ovu školsku godinu pohađa je 300 učenika, raspoređenih u 19 odeljenja. Od danas njeni đaci imaju odlične uslove za bavljenje sportom, a nastava fizičkog odvijaće se u sali mnogo boljoj nego što su u nekim mnogo većim mestima od ovog lozničkog sela.