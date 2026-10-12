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Prohladno vreme, sa dosadnom kišom, nije sprečilo Gljivarsko društvo ''Ljubomir Vuksanović Barle'' iz Banje Koviljače da данас održi 29. izložbu gljiva na platou ispred Doma kulture ''Aleksandar Saša Petrović'', u centru mesta. Sivo nebo nateralo ih je da se tu premeste umesto da nađene gljive pokažu u banjskom parku, kao što su to redovno činili prethodnih godina drugog oktobarskog vikenda, ali nije smetalo posetiocima da ''naoružani'' kišobranima dođu i vide šta su gljivari ovoga puta pronašli.

Mada je godina sušna ponovo se potvrdilo da je ovo gljivarski kraj pa je izloženo oko 70 vrsta gljiva pronađenih tokom jučerašnje berbe. Prema rečima gljivara Svetozara Ruvidića, jednog od osnivača Gljivarskog društva "Ljubomir Vuksanović Barle", ova godina je gotovo u celoj Srbiji u principu nepovoljna za gljive, ali je on zadovoljan jer je očekivao najviše do 50 vrsta, a nađeno je više. Od interesantnih je izdvojio usamljenu muharu, relativno retku kod nas, a na izložbi je bilo i nekoliko belih i crnih tartufa. Predsednica Gljivarskog društva ''Ljubomir Vuksanović Barle'', Dragica Zarić, prezadovoljna je izložbom s obzirom na nepovoljne ovogodišnje okolnosti.

1/9 Vidi galeriju Izložba gljiva u Banji Koviljači Foto: Kurir.rs/T. Ilić

- Vreme nam ne ide na ruku, ali smo se snašli i uspeli sve da organizujemo. Imamo dobru posetu, došlo nam je 12 društava iz Mikloškog saveza Srbije, a ima i posetilaca, iako je kišan dan. Ovoga puta gljive smo tokom jučerašnjeg dana našli na terenu Radalja, Tršića, Manastirskih šuma i oko Drine, i danas su pred posetiocima – rekla je ona i dodala da je jako dobro što pada kiša jer će biti više gljiva.

Ni ove godine nije izostao čuveni gljivaš, gulaš od gljiva nabranih u šumi, za koji znaju gljivari širom bivše Jugoslavije ako su bar jednom bili na izložbi u Koviljači. Ovoga puta spreman je od devet vrsta gljiva, uz ''tajne'' začine, pa je uprkos kiši bilo razloga za zadovoljstvo i sa gurmanske strane. Društvo je priredilo i izložbu crteža posvećenih gljivama, učenika ovdašnje OŠ ''Vera Blagojević'', nagrađena su tri najbolja rada, a prvonagrađena je učenica osmog razreda Julijana Kosovac. Gljivarsko društvo ''Ljubomir Vuksanović Barle'' jedno je od najstarijih u Srbiji, starija su samo Mikološko društvo Srbije i valjevsko društvo ''Divčibare''. Ovakve izložbe organizuje od 1997. i godinama ukazuje na značaj gljiva i način njihove upotrebe. Koviljača je i mesto u čijem centru se od pre dve decenije nalazi jedinstveni spomenik gljivi, a narednog oktobra biće i domaćin tridesete izložbe ovih čudnih bića.

Inače, Turistička organizacija grada Loznice je i ove, kao i prethodnih godina, bila suorganizator manifestacije koja godinama potvrđuje da je izložba u Banji Koviljači svake godine među najboljim gljivarskim izložbama u Srbiji.