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Kiša koja je u Beogradu počela da pada u subotu uveče proširila se u nedelju i na ostali deo Srbije, a putovanje od Beograda ka Nišu i Vranju u nedelju u prepodnevnim satima bilo je oteẓ̌ano za vozače.

Jak pljusak sa smanjenom vidljivošću oko 11 sati sručio se kod Vrčina i Kolara pojačanog intenziteta sve do Svilajnca.

- Prosto je bilo nemoguće voziti. U nekim trenucima nije se videla ni bela linija na auto-putu. Prilikom preticanja situacija još komplikovanija, jer bi vozila podizala vodu sa kolovoza i vidljivost bi bila smanjena. Ispred vas maglovito i nejasno. Paẓ̌nja je bila podignuta do maksimuma, a odstojanje između vozila povećano - napominje vozač Zoran M. koji je u nedelju vozio ovom deonicom putujući sa suprugom.

1/9 Vidi galeriju Nevreme i jak pljusak na auto-putu Beograd - Niš Foto: Kurir/T.S.

On kaže da kiša jakog intenziteta nije prestajala da pada do Jagodine.

- Bilo je jako teŝko voziti. Brisači nisu prestajali sa radom. Kiša nas je pratila sve vreme do Niša - objašnjava Vranjanac Zoran M.

Ispred Vranja situacija potpuno drugačija kiše nije bilo, kolovoz potpuno suv samo je jaka oblačnost bila primetna, navodi sagovornik Kurira. Ovo je kaẓ̌e bila riskantna vožnja i za iskusne vozače.