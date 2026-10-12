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Skrivena opcija na radijatoru pomoći će vam da uštedite struju

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Radijatori u stanovima priključenim na sistem daljinskog grejanja u Sremskoj Mitrovici već su topli, iako zvanična grejna sezona počinje 15. oktobra.

JKP „Toplifikacija“ započela je tople probe 8. oktobra, zbog nižih temperatura i zahteva građana, a dobra vest za Mitrovčane jeste da ove godine neće biti poskupljenja grejanja.

Tople probe počele su u četvrtak, 8. oktobra, nakon što je gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović razgovarao sa rukovodstvom i zaposlenima u JKP „Toplifikacija“.

Odluka da se sistem pokrene pre zvaničnog početka grejne sezone doneta je zbog hladnijih jutara i večeri, ali i zahteva građana da se stanovi ranije zagrevaju.

Do početka redovne grejne sezone, koji je predviđen za četvrtak, 15. oktobar, zagrevanje stanova organizovano je u jutarnjim i večernjim satima, u zavisnosti od spoljnih temperatura.

To znači da radijatori tokom toplih proba ne moraju biti podjednako topli tokom celog dana, već se intenzitet grejanja prilagođava vremenskim uslovima.

Nema poskupljenja: Grejanje ostaje na prošlogodišnjem nivou

Za Mitrovčane priključene na sistem daljinskog grejanja najvažnija informacija pred početak sezone jeste da Toplifikacija ove godine neće povećavati cenu grejanja građanima.

Direktor JKP „Toplifikacija“ Miloš Kovač potvrdio je za Ozon da cena ostaje na prošlogodišnjem nivou.

Prema njegovim rečima, okvirno se može govoriti o ceni od oko 140 dinara po kvadratnom metru.

Kovač ističe da se, kada se Sremska Mitrovica uporedi sa drugim toplanama u Srbiji koje posluju bez značajnijih subvencija, cena mitrovačke Toplifikacije nalazi u donjoj polovini.

Međutim, konačan mesečni račun ne može se jednostavno izračunati množenjem površine stana sa 140 dinara, jer zvanični cenovnik predviđa obračun kroz fiksni i varijabilni deo.

Koliko iznose fiksni i varijabilni deo grejanja

Prema javno objavljenom cenovniku JKP „Toplifikacija“, za stambeni prostor važe sledeće cene:

Fiksni deo: 39,70 dinara po kvadratnom metru.

Varijabilni deo kod sopstvenog merenja: 0,88 dinara po kilovat-satu (kWh).

Varijabilni deo kod zajedničkog merenja: 0,97 dinara po kilovat-satu (kWh).

Sve navedene cene iskazane su bez PDV-a.

To znači da konačan iznos koji domaćinstvo plaća zavisi od površine stana, načina merenja i obračunate potrošnje toplotne energije.

Zbog toga podatak o okvirnoj ceni od 140 dinara po kvadratu ne predstavlja jedinstvenu mesečnu cenu za sve korisnike.

Gas poskupeo, ali građani neće plaćati više

Iako cena grejanja za građane ostaje nepromenjena, JKP „Toplifikacija“ suočava se sa povećanim troškovima nabavke energenata.

Direktor preduzeća Miloš Kovač kaže da je cena prirodnog gasa za Toplifikaciju povećana tokom septembra, a da se dodatno povećanje očekuje i tokom oktobra.

Ipak, veći troškovi nabavke gasa neće se tokom ove godine preneti na račune korisnika daljinskog grejanja.

„U ovoj godini nećemo povećavati cenu“, poručio je Kovač.

To znači da građani, uprkos poskupljenju energenata, mogu da računaju na zadržavanje postojećih cena grejanja tokom 2026. godine.

Toplifikacija spremna za grejnu sezonu

Iz JKP „Toplifikacija“ ranije je saopšteno da je sistem tehnički spreman za početak grejne sezone.

Prema rečima direktora Miloša Kovača, tokom prethodnog perioda obavljen je veliki broj remonta i neophodnih priprema kako bi isporuka toplotne energije tokom zime bila stabilna.

On je istakao da su gubici vode u sistemu sada na veoma niskom nivou, što je jedan od pokazatelja efikasnijeg rada toplovodne mreže.

Tokom prethodne grejne sezone, zahvaljujući modernizaciji i boljoj kontroli sistema, ostvarene su i uštede u potrošnji toplotne energije.

Prema ranije objavljenim podacima, potrošeno je oko 1.000 megavat-sati manje toplotne energije, uprkos periodima veoma niskih temperatura.

Grejanje može da traje i duže ako zahladni

U Sremskoj Mitrovici i prethodnih godina grejanje je prilagođavano vremenskim uslovima.

Tako je na kraju prošle grejne sezone, iako je zvaničan završetak bio predviđen za 15. april, isporuka toplotne energije produžena zbog hladnih jutara.

Tokom najhladnijih zimskih dana sistem je u pojedinim periodima radio neprekidno, 24 sata dnevno.

Sličan princip primenjuje se i na početku nove sezone, kada se zagrevanje stanova organizuje u skladu sa spoljnim temperaturama.

Za građane Sremske Mitrovice najvažnije je da su radijatori već topli, da redovna grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra i da tokom 2026. godine neće biti povećanja cene daljinskog grejanja, uprkos većim troškovima prirodnog gasa.