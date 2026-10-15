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Udruženje Sremska svinjokolja i Kobasicijada Šid i ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju 29. Srem Klob-Kob Fest, koja će biti održana 16. i 17. oktobra 2026. godine u Šidu.

Razmena znanja i čuvanje tradicije

"Ovogodišnja manifestacija imaće snažan međunarodni karakter, jer nam u Šid stižu gosti i takmičari iz 7 zemalja regiona, što će dodatno obogatiti program, doprineti razmeni iskustava i povezivanju proizvođača i ljubitelja tradicionalne gastronomije", navodi se u saopštenju organizatora.

Program počinje u petak, 16. oktobra, kada će u Velikoj sali Slovačkog doma u Šidu biti održana 3. međunarodna konferencija autohtonih domaćih kobasica Srednje Evrope.

Konferencija će okupiti stručnjake, proizvođače i goste iz zemlje i regiona, sa ciljem razmene znanja i iskustava, očuvanja tradicionalnih načina proizvodnje i promocije domaćih autohtonih proizvoda.

Gastronomija, degustacija i zabava

Centralni deo manifestacije biće održan u subotu, 17. oktobra, u Slovačkom parku u Šidu, gde posetioce očekuju takmičenja, brojni izlagači, bogata gastronomska ponuda, kulturno-umetnički program, muzika i dobra zabava.

Poseban deo subotnjeg programa biće izlagačko-prodajni deo, gde će posetioci imati priliku da vide, probaju i kupe raznovrsne domaće proizvode.

U ponudi će se naći suhomesnati proizvodi, sirevi, vina, rakije, slatki program, domaće prerađevine i drugi tradicionalni proizvodi izlagača iz zemlje i regiona.

"Tokom subotnjeg programa biće održan i bogat kulturno-umetnički program, koji će dodatno upotpuniti atmosferu manifestacije i doprineti očuvanju i promociji tradicije, običaja i kulturnog nasleđa", navode organizatori.