Spektakl za gurmane: Majstori kobasice dolaze u Srem, stižu takmičari iz sedam zemalja
- 29. Srem Klob-Kob Fest biće održan 16. i 17. oktobra 2026. u Šidu, u organizaciji Udruženja Sremska svinjokolja i Kobasicijada Šid
- Manifestacija dobija međunarodni karakter, jer stižu gosti i takmičari iz sedam zemalja regiona, uz konferenciju o autohtonim kobasicama i bogat program u Slovačkom parku
Udruženje Sremska svinjokolja i Kobasicijada Šid i ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju 29. Srem Klob-Kob Fest, koja će biti održana 16. i 17. oktobra 2026. godine u Šidu.
Razmena znanja i čuvanje tradicije
"Ovogodišnja manifestacija imaće snažan međunarodni karakter, jer nam u Šid stižu gosti i takmičari iz 7 zemalja regiona, što će dodatno obogatiti program, doprineti razmeni iskustava i povezivanju proizvođača i ljubitelja tradicionalne gastronomije", navodi se u saopštenju organizatora.
Program počinje u petak, 16. oktobra, kada će u Velikoj sali Slovačkog doma u Šidu biti održana 3. međunarodna konferencija autohtonih domaćih kobasica Srednje Evrope.
Konferencija će okupiti stručnjake, proizvođače i goste iz zemlje i regiona, sa ciljem razmene znanja i iskustava, očuvanja tradicionalnih načina proizvodnje i promocije domaćih autohtonih proizvoda.
Gastronomija, degustacija i zabava
Centralni deo manifestacije biće održan u subotu, 17. oktobra, u Slovačkom parku u Šidu, gde posetioce očekuju takmičenja, brojni izlagači, bogata gastronomska ponuda, kulturno-umetnički program, muzika i dobra zabava.
Poseban deo subotnjeg programa biće izlagačko-prodajni deo, gde će posetioci imati priliku da vide, probaju i kupe raznovrsne domaće proizvode.
U ponudi će se naći suhomesnati proizvodi, sirevi, vina, rakije, slatki program, domaće prerađevine i drugi tradicionalni proizvodi izlagača iz zemlje i regiona.
"Tokom subotnjeg programa biće održan i bogat kulturno-umetnički program, koji će dodatno upotpuniti atmosferu manifestacije i doprineti očuvanju i promociji tradicije, običaja i kulturnog nasleđa", navode organizatori.
kurir.rs/e kapija