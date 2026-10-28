Bez električne energije biće potrošači u Ravnoj Gori, Močiocima, Preseci i Nestorovićima.
isključenja struje
OVA 4 MESTA U OPŠTINI IVANJICA U ČETVRTAK SU BEZ STRUJE: Radovi na dalekovodu od 8 do 15 časova
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Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u četvrtak, 29. oktobra, pojedini delovi opštine Ivanjica biće bez električne energije u periodu od 8 do 15 časova.
Kako je saopšteno iz Ogranka Elektrodistribucija Čačak – Pogon Ivanjica, radovi će se izvoditi na dalekovodu 10 kV Ravna Gora, u okviru priprema distributivnog sistema za predstojeću sezonu.
Bez električne energije biće potrošači u Ravnoj Gori, Močiocima, Preseci i Nestorovićima.
Iz Elektrodistribucije navode da se radovi sprovode radi unapređenja pouzdanosti distributivne mreže i obezbeđivanja stabilnog snabdevanja električnom energijom u narednom periodu.
Kurir.rs/RINA
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