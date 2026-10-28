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Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u četvrtak, 29. oktobra, pojedini delovi opštine Ivanjica biće bez električne energije u periodu od 8 do 15 časova.

Kako je saopšteno iz Ogranka Elektrodistribucija Čačak – Pogon Ivanjica, radovi će se izvoditi na dalekovodu 10 kV Ravna Gora, u okviru priprema distributivnog sistema za predstojeću sezonu.

Bez električne energije biće potrošači u Ravnoj Gori, Močiocima, Preseci i Nestorovićima.

Iz Elektrodistribucije navode da se radovi sprovode radi unapređenja pouzdanosti distributivne mreže i obezbeđivanja stabilnog snabdevanja električnom energijom u narednom periodu.

Kurir.rs/RINA

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