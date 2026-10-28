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Do 30. novembra izvodiće se radovi na izgradnji nadvožnjaka (prva faza radova), na državnom putu I A reda, zona petlje Batočina (od km 311+453 do km 316+849), u oba smera, saopštili su danas Putevi Srbije.

Radovi će se obavljati ukoliko vremenski uslovi to dozvole, a tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorene preticajne saobraćajne trake, dok će se saobraćaj odvijati voznim i zaustavnim saobraćajnim trakama.

Kako se navodi, radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.