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Kakvi se specijaliteti služe na trpezama najmoćnijih svetskih državnika i šta je to u srpskoj kuhinji što može da zadovolji i najzahtevnije goste?

Odgovore na ova pitanja zna Ivanjičanin Dalibor Kimčetić, ambasador srpske kuhinje u svetu, čovek čije su kulinarske veštine stigle daleko izvan granica Srbije.

Od Australije do Rusije, Kimčetić je pripremao hranu za brojne svetske zvaničnike. Ipak, iza glamura, visokih državnih delegacija i ekskluzivnih trpeza krije se jedna mnogo jednostavnija, ali i mnogo važnija priča – priča o kvalitetu, tradiciji i autentičnim ukusima Srbije.

Jer, kako ističe Kimčetić, posebna pažnja posvećuje se izboru namirnica. Hrana se priprema od organskih proizvoda, a upravo u prirodnim sastojcima, tradicionalnim receptima i pažljivoj pripremi leži posebnost srpske gastronomije.

Dok svet traga za novim kulinarskim trendovima, Srbija ima ono što se ne može lako kopirati – ukus domaćeg, nasleđe generacija i bogatstvo proizvoda sa svojih njiva, pašnjaka i planina.

Foto: Infoliga Youtube Printscreen

I možda je upravo u tome najveća tajna svetskih trpeza – da ono najvrednije nije uvek najskuplje i najegzotičnije, već ono što je prirodno, kvalitetno i autentično.

A kada srpski specijaliteti stignu pred najmoćnije ljude planete, onda to više nije samo priča o hrani. To je priča o Srbiji, njenoj tradiciji i ljudima koji su uspeli da je predstave svetu.

Iz Ivanjice, grada poznatog po krompiru, malinama i ukusu domaće hrane, Dalibor Kimčetić poneo je ono što nema cenu – duh svog kraja. I dokazao da se do velikog sveta ne stiže samo diplomatijom. Ponekad je dovoljan i jedan vrhunski pripremljen srpski specijalitet.

Na pitanje kakvi se specijaliteti služe na trpezama najmoćnijih svetskih državnika i šta je to u srpskoj kuhinji što može da zadovolji i najzahtevnije goste, kaže:

- U 19 godina sam otišao na usavršavanje u Beč, u hotel Zaher, njihov čuveni, posle u naš hotel Hajat. Non-stop je bilo internacionalno okruženje oko mene. Nakon toga, 7-8 ambasada, sve kao lični kuvar ambasadora. Svi su oni bili ovde, na mom imanju, i ovde su bili oduševljeni. I tako je to došlo do toga. Moja želja je oduvek i bila da predstavim našu zemlju i našu kuhinju u malo modernijoj formi.

Za koga je sve kuvao...

- Kad je bio kineski predsednik, mnogi, mnogi. Za Putina, za sve redom. Znači, nema za koga. Za Makrona, nema za koga nismo radili. Svi su oni jako jednostavni ljudi.

- Najzahtevniji su ovi novopečeni bogataši koji ne znaju šta hoće i u stvari se posle vrate na fabrička podešavanja, gde im je ono najbolje što su i nekad bili.

Foto: Infoliga Youtube Printscreen

Šta je kuvao za najmoćnije u svetu

- Kao domaćini, naravno da mi radimo po našem. I da se promoviše srpska kuhinja. Tu su obavezno sarme, pečenje, sve živo ono što ide: naša punjena paprika, zlatiborski sir kajmak, znači sve ono naše, ali u modernoj formi. Na primer, od drenjina sufle, parfe, to je neponovljivo, niti oni mogu da probaju. Znate da dren ne raste bilo gde, nego gde je najčistiji vazduh i zemlja. Mi ga ovde imamo, svuda ga ima.

- To je kompletan doživljaj. Kakvi smo mi kao domaćini, topli, to najviše. Koliko smo gostoprimljivi, da se zagrlimo, da ih izljubimo, rakija. To nije samo hrana, nego kompletan doživljaj kakvi smo domaćini. I mnogi se iznenade, ko ne zna, puno o Srbiji i o Srbima uopšte.

- Ja volim moj posao, tako da uživam svaki dan. Ali ne bih nešto mogao da izdvojim, nešto posebno. Nisam ja fasciniran ni Putinom, ni sa Si Đinpingom... Meni je... to mi je ljubav, kuvanje. Bio sam u Češkoj, za 200 ljudi, nepoznat teren, nepoznati ljudi, da vi uđete u takvu kuhinju, da ne znate gde se nalazite, a sutradan vam je event za 300 ljudi. To ne može svako.

- Moj najveći trofej je kad vidim s kakvim uživanjem je konzumiraju... Kada mi se na kraju zahvale, kada me nekoliko puta pozivaju da se zahvale. Kao, na primer, predsednik za svaku večeru me je pozvao da se zahvali. To je velika čast i ja to respektujem. Ali ne moraju.

Koji su mu planovi

- Pa, verovatno bi to bilo ovde, na svom imanju, da mi ljudi dolaze helikopterima na ručak, za vikend. Takvi ljudi i dolaze na takva mesta. I što da ne. Po svetu svuda, Mišlen restorani su, i gostionice, tako na nekim isturenim mestima. I odavde sve imam iz svoje bašte. Da imaš sve sa svog podneblja, sve namirnice. Nekad su to 5 jela, ali tih 5 jela da su s tvog podneblja, iz tvoje bašte.

A da li je nekad imao tremu?

- To najviše mrzim. Kada mi dođe konobar i kaže: "Došao je taj i taj gost", mene ne interesuje ko je. Za svakoga spremam isto, i svaki gost mi je isti.