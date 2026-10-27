Srbija
Sutra izvođenje radova na ovoj deonici u Srbiji: Evo kako će funkcionisati saobraćaj
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Na deonici Stajićevo – Čenta, sutra će se zbog izvođenja radova na mašinskom krpljenju rupa od 8 do 17. časova saobraćaj odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, saopštili su Putevi Srbije.
Zbog izgradnje brze saobraćajnice moto-puta Slepčević - Badovinci sutra će na snazi biti obustava saobraćaja na autoputu Bogatić - Petlovača, kod mesta Dublje.
Alternativni putni pravci za vreme trajanja obustave su preko puta Bogatić - Majur i preko puta Majur - Petlovača.
Kurir/Tanjug
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