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Na deonici Stajićevo – Čenta, sutra će se zbog izvođenja radova na mašinskom krpljenju rupa od 8 do 17. časova saobraćaj odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, saopštili su Putevi Srbije.

Zbog izgradnje brze saobraćajnice moto-puta Slepčević - Badovinci sutra će na snazi biti obustava saobraćaja na autoputu Bogatić - Petlovača, kod mesta Dublje.

Alternativni putni pravci za vreme trajanja obustave su preko puta Bogatić - Majur i preko puta Majur - Petlovača.

Kurir/Tanjug

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