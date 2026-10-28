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Na Odeljenju psihijatrije Zdravstvenog centra Loznica radno-okupaciona terapija sprovodi se svakodnevno, kao deo lečenja i rehabilitacije pacijenata, saopšteno je iz ove ustanove povodom Svetskog dana radne terapije koji se obeležava svakog 27. oktobra. Iz ZC navode da kroz pažljivo osmišljene aktivnosti, zdravstveni radnici nastoje da podstaknu pacijente na aktivnije učešće u procesu oporavka, očuvanje njihovih sposobnosti i postepeno jačanje samostalnosti.

Foto: ZC Loznica

- Dnevni program počinje jutarnjom gimnastikom, potom sledi raspodela aktivnosti i zaduženja, rekreativne sportske aktivnosti i kreativne radionice. Svaka od ovih aktivnosti pruža mogućnost za održavanje radnih navika, podsticanje koncentracije, razvijanje kreativnosti i jačanje osećaja lične odgovornosti. Poseban značaj ima kontinuirana podrška zdravstvenih radnika, koji kroz svakodnevni rad, ohrabrivanje i podsticanje pacijenata nastoje da stvore uslove za njihovo aktivno učešće u terapijskim aktivnostima. Cilj je da pacijenti, u skladu sa svojim mogućnostima, prepoznaju i razvijaju sopstvene sposobnosti, stiču sigurnost u obavljanju svakodnevnih zadataka i postepeno jačaju osećaj samostalnosti – navodi se u saopštenju ZC Loznica.

Foto: ZC Loznica

Trenutno je u okviru kreativnih radionica priprema radova pacijenata koji će biti predstavljeni na novogodišnjem bazaru, a njihova izrada prilika je da oni izraze kreativnost, razvijaju praktične veštine i predstave rezultate svog truda i angažovanja. Radno-okupaciona terapija nije samo niz organizovanih aktivnosti, već je deo sveobuhvatnog pristupa lečenju, u kojem se, uz stručnu podršku i kontinuiran rad, podstiču očuvanje sposobnosti, socijalna uključenost i poboljšanje kvaliteta života pacijenata, navode iz lozničkog ZC. Takođe ističu značaj svakodnevnog angažovanja zdravstvenih radnika koji radom, strpljenjem i posvećenošću podržavaju pacijente na putu oporavka.