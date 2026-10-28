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Umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama i sa kratkotrajnim snegom očekuje se do kraja dana, a AMSS savetuje vozače da ponesu zimsku opremu ako putuju ka planinskim turističkim centrima.

"Iako zakonska obaveza o posedovanju zimske opreme počinje od 1. novembra, zbog vremenskih prilika, ukoliko putujete ka planinskim turističkim centrima, apelujemo na posedovanje zimske opreme zbog vaše i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju", navodi se u saopštenju AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema posednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, nema zadržavanja vozila na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima, dok teretnjaci čekaju i do četiri sata.

Na (TMV) terminalima, na izlazu iz Srbije, teretna vozila se zadržavaju na graničnom prelazu Batrovci 120 minuta, Šid, Bezdan i Horgoš po 180 minuta i Kelebija 240 minuta,