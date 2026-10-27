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Članice Kola srpskih sestara u Vranju obeležile slavu, a kako kažu, humanost ih je okupila, dok njihova misija na putu dobročinstva I darivanja traje pune 34 godine.

Slavu Svetu Petku jednu od najcenjenih svetica u pravoslavlju obeležavaju jakom simbolikom, jer je rad Kola srpskih sestara obnovljen pre 34 godine na današnji dan.

Predsednica Kola srpskih sestara u Vranju, doktorka Gordana Đorđević podsetila je da je rad Kola obnovljen na Svetu Petku 1992. godine...

Tada su slale pomoć područjima koja su bila zahvaćena ratom, pomagale izbegla lica. Doktorka Đorđević je napomenula da Kolo srpskih sestara u Vranju od obnove svog rada na ovim prostorima1992. godine pomaže konstanto decu, porodice i sve one kojima je pomoć potrebna.

Ona je istakla da je Kolo postalo deo Sabora kola srpskih sestara koji obuhvata većinu kola u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj i dijaspori.

- Da budemo u jednoj istoj priči na jednom lepom zadatku na putu dobročinstva i milosrđa - poručila je predsednica Kola srpskih sestara dr Gordana Đorđević.

Članice Kola ističu da je čast i zadovoljstvo da i ove godine s ljubavlju i na tradicionalan način obeleže slavu Kola.

- Danas smo se okupile da proslavimo Svetu Petku, to je slava Kola srpskih sestara. Odnele smo kolač, vino I žito u crkvu. Kolač je napravila jedna naša sestra prisustvovale liturgiji koja je održana u porti istoimene crkve, učestvovale u litiji koja se kretala oko crkve. I sada smo se okupile, na slavskom doručku razgovaramo o humanitarnim aktivnostima koje su bile koje su u toku i koje planiramo u budućnosti - istakla je članica Kola doktorka Verica Mišić.

- Kao i svake godine smo se okupile da proslavimo našu dragu slavu Svetu Petku i neka nam je svima sa srećom i u zdravlju živela! - poručila je sestra Gordana koja je ove godine donela slavski kolač.

1/6 Vidi galeriju Kolo srpskih sestara Vranje obeležilo slavu Svetu Petku Foto: Kurir.rs/T.S.

Potpredsednica Kola srpskih sestara u Vranju Ljubica Zdravković Džonov istakla je predanost žena koje učestvuju u humanitarnoj misiji na putu dobročinstva.

- Humane srpske žene su uvek bile okupljene oko Kola srpskih sestara i tako to traje evo više od jednog veka. U Vranju žive žene vredne, humane i ono što je najvažnije žene koje žele da podele i ono malo što imaju sa drugim ljudima kojima je ta pomoć neophodna.

Trenutno u fokusu našeg rada jeste humanitarna misija, ali čini mi se da preovladava kulturno prosvetiteljska uloga zato što je i to važno za društvo u celini. Važno je da znamo kome pripadamo,važno je da znamo kome se okrećemo i važno je da znamo za koga radimo i kome pomažemo.

Humanost, darivanje i snaga dobrote krase ove žene, članice Kola srpskih sestara, koje su zadužile Vranje. Njihova misija se nastavlja.