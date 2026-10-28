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Zbog sumnje da se u reci Savi, u blizini mosta kod Sremske Rače, nalaze minsko-eksplozivna sredstva, hitno je zabranjena plovidba svim plovilima na deonici dugoj 10 kilometara. Na teren su upućeni stručnjaci Centra za razminiranje iz Beograda.

Kako je za Kurir potvrdio šef Kapetanije, zbog izuzetno niskog vodostaja Save uočeni su sumnjivi predmeti za koje se pretpostavlja da bi mogli biti zaostala eksplozivna sredstva, moguće još iz Drugog svetskog rata.

– Za sada smo zabranili plovidbu svim plovilima, uključujući i čamce, na tom delu Save. Stručnjaci Centra za razminiranje iz Beograda krenuli su na teren kako bi utvrdili o čemu je reč – rekao je šef Kapetanije.

Zabrana plovidbe odnosi se na deo Save od rečnog kilometra 180+000 do 190+000, u zoni mosta kod Sremske Rače.

Prema njegovim rečima, nadležni su odmah reagovali iz predostrožnosti, a zabrana će ostati na snazi dok se ne utvrdi da li pronađeni predmeti predstavljaju opasnost.

– Nakon što stručnjaci pregledaju teren i utvrde o čemu je reč, biće izdato novo obaveštenje – naveo je naš sagovornik.

Za sada nije potvrđeno da su uočeni predmeti zaista bombe ili druga minsko-eksplozivna sredstva, niti se zna njihovo poreklo.

Pretpostavlja se da je izuzetno nizak vodostaj Save omogućio da predmeti, koji su ranije bili pod vodom, postanu vidljivi.

Dok traje provera, plovidba je zabranjena svim plovilima, bez izuzetka, a građanima i ribolovcima savetuje se da ne prilaze sumnjivim predmetima.

Očekuje se da će nakon pregleda stručnjaka Centra za razminiranje biti poznato da li je reč o opasnim eksplozivnim sredstvima i kada bi plovidba mogla ponovo da bude dozvoljena.