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Dojava o postavljenim bombama stigla je jutros, oko 8 časova, na mejl adrese dve osnovne škole u Lebanu, Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ i Osnovnoj školi „Radovan Kovačević“, potvrđeno je juGmedii u Policijskoj upravi Leskovac.

Prema informacijama koje su preneli roditelji, učenici od prvog do četvrtog razreda vraćeni su svojim kućama.

Kada je reč o ostalim školama na teritoriji Jablaničkog okruga, u Policijskoj upravi Leskovac za sada nemaju prijave o sličnim dojavama.

Roditelji čija deca pohađaju Osnovnu školu „Vuk Karadžić“ u Lebanu navode da je istu dojavu škola dobila i u ponedeljak, 26. oktobra. U Policijskoj upravi Leskovac potvrdili su da je ta informacija tačna, kao i da su tada policijski službenici izvršili pregled objekta i utvrdili da je dojave bila lažna.

Kurir.rs/Jugmedia

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