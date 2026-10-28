ĐACI VRAĆENI KUĆAMA: Dojava o bombama u dve osnovne škole u Lebanu
Dojava o postavljenim bombama stigla je jutros, oko 8 časova, na mejl adrese dve osnovne škole u Lebanu, Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ i Osnovnoj školi „Radovan Kovačević“, potvrđeno je juGmedii u Policijskoj upravi Leskovac.
Prema informacijama koje su preneli roditelji, učenici od prvog do četvrtog razreda vraćeni su svojim kućama.
Kada je reč o ostalim školama na teritoriji Jablaničkog okruga, u Policijskoj upravi Leskovac za sada nemaju prijave o sličnim dojavama.
Roditelji čija deca pohađaju Osnovnu školu „Vuk Karadžić“ u Lebanu navode da je istu dojavu škola dobila i u ponedeljak, 26. oktobra. U Policijskoj upravi Leskovac potvrdili su da je ta informacija tačna, kao i da su tada policijski službenici izvršili pregled objekta i utvrdili da je dojave bila lažna.
Kurir.rs/Jugmedia