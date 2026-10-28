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Dojava o postavljenim bombama stigla je jutros, oko 8 časova, na mejl adrese dve osnovne škole u Lebanu, Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ i Osnovnoj školi „Radovan Kovačević“, potvrđeno je juGmedii u Policijskoj upravi Leskovac.

Prema informacijama koje su preneli roditelji, učenici od prvog do četvrtog razreda vraćeni su svojim kućama.

Kada je reč o ostalim školama na teritoriji Jablaničkog okruga, u Policijskoj upravi Leskovac za sada nemaju prijave o sličnim dojavama.