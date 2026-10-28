Slušaj vest

Na 46. Borinim pozorišnim danima, nagrada “Borisav Stanković” za najbolju predstavu u celini dodeljuje se predstavi Moje pozorište, po tekstu i u režiji Borisa Liješevića, u produkciji Ateljea 212 Beograd.

Nagrada “Borisav Stanković” za najbolju žensku ulogu dodeljuje se Nataši Marković, za ulogu Mare u predstavi Crno zlato Dejana Dukovskog a u režiji Olivera Frljića, glumaca Beogradskog dramskog pozorišta. Nagrada “Borisav Stanković” za najbolju mušku ulogu dodeljuje se Nebojši Iliću za ulogu u predstavi Moje pozorište , po tekstu i u režiji Borisa Liješevića, Ateljea 212 iz Beograda. Nagrada “Borisav Stanković” za najbolji Dramski tekst dodeljuje se Stevanu Koprivici za tekst predstave Una Zvezdara teatra iz Beograda.

Nagrada grada Vranja za kolektivnu igru dodeljuje se predstavi Martin udio, po tekstu Sanje Milosavljević, u režiji Nikole Bundala, Narodnog pozorišta Republike Srpske Banja Luka.

Nagrada publike ”Radoslav Radivojević” sa prosečnom ocenom 4.96, dodeljuje se predstavi Martin udio , po tekstu Sanje Milosavljević u režiji Nikole Bundala, Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banjaluke. Obrazloženje žirija Žiri 46. Festivala “Borini pozorišni dani” u sastavu: Milivoje Mlađenović, teatrolog i predsednik žirija, Zorica Pančić, glumica, Goran Ibrajter, pisac, nakon sedam odgledanih predstava u takmičarskoj selekciji doneo je sledeće odluke:

1/6 Vidi galeriju 46. Borini pozorišni dani Foto: Kurir/T.S.

“Nagrada “Borisav Stanković” za najbolju predstavu u celini dodeljuje se predstavi Moje pozorište, po tekstu i u režiji Borisa Liješevića, u produkciji Ateljea 212 Beograd.

U predstavi Moje pozorište u ispovednoj formi snažno se artikuliše pozicija umetnika u najširem smislu reči, u ovom slučaju pozorišnog reditelja u odnosu na stvarnost koju živi i pozorišnu stvarnost.

Nagrada “Borisav Stanković” za najbolju žensku ulogu dodeljuje se Nataši Marković, za ulogu Mare u predstavi Crno zlato Dejana Dukovskog a u režiji Olivera Frljića, glumaca Beogradskog dramskog pozorišta.

Nataša Marković dosledno ostvaruje lik Mare u maniru teatra apsurda u predstavi koja se bavi tranzicijom razorene porodice.

Nagrada “Borisav Stanković” za najbolju mušku ulogu dodeljuje se Nebojši Iliću za ulogu u predstavi Moje pozorište , po tekstu i u režiji Borisa Liješevića, Ateljea 212 iz Beograda.

Kompleksni lik koji se kreće od naratora do protagoniste, to jest reditelja i saučesnika u predstavi Moje pozorište koja se bavi pitanjem ko sam ja, zavodljivom lakoćom tumači Nebojša Ilić. Nagrada “Borisav Stanković” za najbolji Dramski tekst dodeljuje se Stevanu

Koprivici za tekst predstave Una Zvezdara teatra iz Beograda.

Stevan Koprivica je dokazanom dramaturškom veštinom transponovao vreme nastanka kultnog romana Una, Mome Kapora, i prilagodio

sadašnjem vremenu i gustinu proznog kazivanja pretvorio u uzbudljivi dramski tekst. Ono što je veoma bitno, u ovom postupku očuvana je autentičnost Kaporovog stila.

Nagrada grada Vranja za kolektivnu igru dodeljuje se predstavi Martin udio, po tekstu Sanje Milosavljević, u režiji Nikole Bundala, Narodnog pozorišta Republike Srpske Banja Luka.

Umetnički ansambl predstave Martin udio na uzbudljiv i potresan način doneo je priču o sudbini malih ljudi u prevratnim i ratnim vremenima raspada Jugoslavije. Vrlina glumačkog angažmana je u njihovoj nadahnutoj i virtuozno orkestriranoj igri.

Nagrada publike ”Radoslav Radivojević” sa prosečnom ocenom 4.96, dodeljuje se predstavi Martin udio , po tekstu Sanje Milosavljević u režiji Nikole Bundala, Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banjaluke. Sve odluke žirija donete su jednoglasno”, saopštio je žiri festivala. Ovogodišnji moto festivala jedne od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Srbiji je ,,Između sudbine i običnog života“.