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Služba za anesteziju sa intenzivnom negom i reanimatologijom Zdravstvenog centra (ZC) Loznica dobitnik je povelje "Čuvar života", koju dodeljuje Udruženje medicinskih sestara – tehničara intenzivnih nega, anestezije i reanimacije Srbije, saopšteno je iz ove ustanove. Ovo priznanje, kako je navedeno, predstavlja potvrdu "stručnosti, posvećenosti i humanosti zdravstvenih radnika koji svakodnevno, u najtežim i najosetljivijim trenucima, brinu o pacijentima i bore se za očuvanje njihovih života".

Foto: ZC Loznica

To nije jedino priznanje koje je ovih dana stiglo u ZC pošto su mr spec. dr Dušanka Čolić i dr Slađana Stajić Grujić, dobitnice zahvalnica za profesionalni angažman, posvećenost pacijentima i doprinos stručnoj saradnji u okviru Udruženja kardiologa Srbije. One su im uručene u okviru 27. Nacionalnog kongresa Udruženja kardiologa Srbije, koji je održan od 22. do 25. oktobra.

Iz ZC ističu da ovo priznanje predstavlja potvrdu "stručnosti, posvećenosti i odgovornosti koje dr Čolić i dr Stajić Grujić

svakodnevno pokazuju u radu sa pacijentima, ali i značajan uspeh za ovu ustanovu".

Foto: ZC Loznica

Njihov rad ima poseban značaj za razvoj kardiološke službe i unapređenje zdravstvene zaštite stanovništva Loznice i okolnih opština, a Uprava ZC im čestita na zasluženom priznanju uz zahvalnost za njihov profesionalni doprinos i predan rad u interesu pacijenata, navode iz ove ustanove.