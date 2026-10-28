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U valjevskom porodilištu od 19. do 26. oktobra 2026. godine rođeno je ukupno 19 beba, što je još jedan lep povod za čestitke svim roditeljima koji su u ovom periodu dobili najlepši poklon – prinovu u porodici.

Prema objavljenim podacima, u ovom periodu rođeno je 10 dečaka i 9 devojčica, pa je protekla nedelja u valjevskom porodilištu bila ispunjena radošću i najlepšim emocijama.

Kurir.rs/Valjevo 5

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