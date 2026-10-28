Prema objavljenim podacima, u ovom periodu rođeno je 10 dečaka i 9 devojčica, pa je protekla nedelja u valjevskom porodilištu bila ispunjena radošću i najlepšim emocijama.
Srbija
BEBI-BUM U VALJEVU: Rođeno 19 beba, ovog puta vode dečaci 10:9!
Slušaj vest
U valjevskom porodilištu od 19. do 26. oktobra 2026. godine rođeno je ukupno 19 beba, što je još jedan lep povod za čestitke svim roditeljima koji su u ovom periodu dobili najlepši poklon – prinovu u porodici.
Prema objavljenim podacima, u ovom periodu rođeno je 10 dečaka i 9 devojčica, pa je protekla nedelja u valjevskom porodilištu bila ispunjena radošću i najlepšim emocijama.
Kurir.rs/Valjevo 5
Reaguj
Komentariši