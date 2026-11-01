Srbija
MEĐUNARODNI KURS CIVILNO VOJNE SARADNJE: Kruševac organizovao značajnu vojnu manifestaciju
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Po 6. put u radnu posetu gradu Kruševcu, došlo je 24 polaznika i instruktora Međunarodnog kursa civilno-vojne saradnje, u organizaciji odeljenja J-9 Generalštaba Vojske Srbije i Vojski Kraljevine Holandije i Sjedinjenih Američkih Država.
Foto: Kurir.rs/Ž. M.
Tema radne posete je saradnja Grada Kruševca i Vojske Srbije. Kurs se realizuje u kasarni “Car Lazar”, a danas su polaznici kursa prisustvovali prezentaciji koja je realizovana u Gradskoj upravi.
Foto: Kurir.rs/Ž. M.
Učesnici predmetnog Kursa su iz Republike Srbije (pripadnici Vojske Srbije i institucija Republike Srbije, SVS MUP-a, Komesarijata za migracije, Crvenog krsta i Fakulteta bezbednosti), kao i Kraljevine Holandije, Sjedinjenih Američkih Država, Bosne i Hercegovine i Republike Azerbejdžan).
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