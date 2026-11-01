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Kamioni na graničnom prelazu Šid-dumski na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju tri sata, saopšteno je večeras iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

Zadržavanje od dva sata za kamione je na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj, dok na prelazu Kelebija ka Mađarskoj kamioni čekaju sat vremena.

"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.

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