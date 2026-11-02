Kamate na porez na imovinu mogu biti astronomske, zato se ne preporučuje da kasnite sa uplatom.

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Vlasnike stanova i kuća u Sremskoj Mitrovici od naredne godine mogao bi da sačeka veći porez na imovinu. Prema predlogu odluke koji će se 9. novembra naći pred odbornicima Skupštine grada, prosečne cene kvadratnog metra stanova i kuća, koje služe za obračun poreza, povećavaju se u sve četiri poreske zone.

Najveće procentualno povećanje predviđeno je za kuće u četvrtoj zoni, koja obuhvata seoska područja i prostor izvan naseljenog mesta. Predložena cena kvadrata raste sa 30.928 na 33.381 dinar, odnosno za 7,93 odsto.

Kada je reč o stanovima, u prvoj zoni predložena je cena od 164.323 dinara po kvadratu, umesto dosadašnjih 162.349 dinara. U drugoj zoni cena bi porasla sa 91.000 na 92.385 dinara, dok bi u trećoj i četvrtoj iznosila 72.675 dinara, umesto 70.800 dinara.

Za kuće u prvoj zoni predložena cena kvadrata povećava se sa 84.965 na 89.089 dinara, što predstavlja rast od 4,85 odsto. U drugoj zoni povećanje iznosi 2,62 odsto, a u trećoj 0,67 odsto.

Poslovni objekti, garaže i pomoćni objekti, prema predlogu, zadržali bi iste prosečne cene kao u 2026. godini.

Kod poljoprivrednog zemljišta u trećoj zoni predloženo je čak i blago smanjenje vrednosti, sa 286 na 284 dinara po kvadratu.

Ipak, povećanje prosečne cene kvadrata ne znači automatski da će svakom vlasniku porez porasti za isti procenat. Konačan iznos poreske obaveze zavisi i od drugih elemenata obračuna, uključujući površinu, starost nepokretnosti i poreske olakšice.

O predloženim cenama odbornici će odlučivati na sednici Skupštine grada zakazanoj za 9. novembar. Ukoliko odluka bude usvojena, nove vrednosti primenjivaće se od 1. januara 2027. godine.