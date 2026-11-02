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Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, potrošači u delovima Ivanjice i Gornjeg Milanovca danas, u ponedeljak 2. novembra, privremeno će ostati bez električne energije, objavila je Elektrodistribucija Srbije.

U opštini Ivanjica, od 8 do 17 časova, bez napajanja će biti Bela crkva, Milanđa i mesna zajednica Kušići. U Gornjem Milanovcu struje neće imati od 9 do 16 časova u naseljima Nakučani, Šilopaj, Kriva Reka, Davidovica, Cerova i Mutanj.

Iz Elektrodistribucije podsećaju da napajanje može biti uspostavljeno i pre predviđenog roka ako radovi budu završeni ranije, kao i da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odložiti.

Na području Čačka i ostalih opština Moravičkog okruga, kao i u Zlatiborskom okrugu, za danas nisu najavljena planska isključenja.