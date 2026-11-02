Srbija
IZVEŠTAJ HITNE POMOĆI ZA KRAGUJEVAC: Na javnom mestu 8 intervencija, ovi pacijenti su se najviše javljali
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Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 55 terenskih intervencija i to 31 preko dana i 24 tokom noći.
U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 40 pregleda odraslih osoba, od čega u toku dana 21, a tokom noći 19 pregleda. Na javnom mestu bilo je ukupno 8 intervencija.
- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa povredama, sa bolom u grudima, oboleli od karcinoma i pacijenti sa temperaturom. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa vrtoglavicom i astmatičari, navode iz ZUM Kragujevac.
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