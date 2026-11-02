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Nekoliko hiljada stanovnika na potezu od Prilika do Ivanjice, uključujući i naselja prema Rimskom mostu, od 22. oktobra ostalo je bez gradskog prevoza.

U preduzeću „Autoprevoz“ Čačak navode da je linija ukinuta zbog neisplativosti, uz obrazloženje da se građani uglavnom prevoze sopstvenim automobilima ili taksijem. Međutim, kada se razgovara sa ljudima koji žive na ovom području, slika je potpuno drugačija.

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Foto: Infoliga Youtube Printscreen

Problem nemaju samo stariji sugrađani, već i deca koja tokom dana odlaze u školu, na treninge i dodatnu nastavu, često i po nekoliko puta.

Međugradske autobuske linije su retke, a dodatnu poteškoću predstavlja i način naplate karata. Naime, putnici ne mogu da kupe kartu do Senjaka, Grabovice ili Bukovice, jer u sistemu postoji samo relacija Ivanjica–Prilike.

Kurir.rs/Infoliga

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