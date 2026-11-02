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U Porodilište lozničkog Zdravstvenog centra stiglo je 69 oktobarskih beba, 31 dečak i 38 devojčica, tri manje nego u istom mesecu prošle godine. Prošlog meseca rođen je i jedan par bliznakinja.

U prvih deset meseci ove godine rode su sletale više nego u istom periodu prošle, pokazuju podaci iz ove ustanove. Stigle su 762 prinove, 389 dečaka i 373 devojčice, a to je 44 više nego u istom delu prošle godine.

Bilo bi dobro da se pozitivan trend zadrži i narednih šezdesetak dana, pa da ovogodišnji rezultat bude bolji od lanjskog kada je u lozničkom porodilištu svet ugledalo 878 beba, od kojih osam blizanaca, 430 devojčica i 448 dečaka.

Inače, prvog dana novembra rode nisu posetile lozničko porodilište.