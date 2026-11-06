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Svečanim otvaranjem Mejkers laba u godini u kojoj obeležava 155 godina postojanja, Gimnazija "Vuk Karadžić" u Loznici nastavlja da ispisuje svoju bogatu obrazovnu priču otvarajući novo poglavlje posvećeno znanju, stvaralaštvu, istraživanju i inovacijama, saopšteno je iz ove ustanove.

Gimnazija je dobila savremeni obrazovni prostor koji predstavlja mnogo više od novoopremljene učionice, navode iz škole, uz napomenu da je ovo prvi Mejkers lab u Loznici, a 52. u Srbiji. Njeno otvaranje ostvareno je zahvaljujući podršci Grupe za obrazovanje, koju čine Nordeus fondacija, Dostignuća mladih u Srbiji i Inicijativa Digitalna Srbija, uz podršku nacionalnih partnera ove inicijative, saopštavaju iz jedne od najstarijih škola u Srbiji.

Foto: Kurir/T.I.

Ovaj značajan događaj predstavlja primer uspešnog povezivanja obrazovnih institucija, organizacija civilnog društva i privrede u zajedničkom nastojanju da se mladima obezbede uslovi za kvalitetnije, savremenije i sadržajnije obrazovanje, ističu iz škole.

Foto: Kurir/T.I.

Mejkers lab biće dostupan svim učenicima kao mesto gde će biti primenjeno međupredmetno povezivanje uz podršku njihovih profesora, a škola već ima tim za Mejkers Lab.

Foto: Kurir/T.I.