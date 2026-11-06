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Dva snažna zvuka, slična detonacijama, uznemirila su građane Kragujevca danas pre podne. U roku od samo par sekundi, u 10:25 čula su se dva jaka zvuka koja podsećaju na eksplozije, a na mnogim objektima zatresla su se i prozorska stakla. Kako je u međuvremenu razjašnjeno, u pitanju je bilo probijanje zvučnog zida dva supersonična aviona Vojske Srbije.

U prvom momentu, nakon što se čuo snažan zvuk, načelnik Uprave za vanredne situacije, Zoran Kočović rekao je da oni ne raspolažu informacijama da se negde u gradu i okolini dogodila eksplozija.

Nakon toga, pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade i Policijske uprave u Kragujevcu obišli su Tehničko-remontni zavod u Medni, kao i kamenolome u blizini grada i tom prilikom utvrdili da nije bilo nikakvih incidenata.

Kako se u međuvremenu saznalo, uznemirenje građana je izazvano probijanjem zvučnog zida nadzvučnih borbenih aviona.