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Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se tokom predstojećeg praznika, saopštili su danas Putevi Srbije, i apelovali na vozače da se pre polaska na put informišu o stanju na putevima.

Vozači, kako se navodi, mogu se putem internet prezentacije i zvaničnih naloga na društvenim mrežama Puteva Srbije informisati u realnom vremenu o stanju na državnim putevima, izmenama režima saobraćaja, radovima i drugim neophodnim informacijama.

Iz tog preduzeća apeluju na sve učesnike u saobraćaju da drže bezbedno odstojanje, poštuju ograničenje brzine i vožnju prilagode uslovima na putu, kao i da ne voze pod dejstvom alkohola, kako ne bi ugrozili svoju i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju.