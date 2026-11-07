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Pet lozničkih škola koje nose ime Vuka Stefanovića Karadžića zajedničkom, večerašnjom Svečanom akademijom obeležile su svoj dan u Vukovom domu kulture. Peti put uzastopno priređena je prigodna proslava, a učestvovali su Vukova spomen škola iz Tršića, osnovne škole ''Vuk Karadžić'' iz Loznice i Lipnice, Gimnazija ''Vuk Karadžić'', kao i istoimena Osnovna muzička škola, nazvane po reformatoru srpskog jezika i azbuke.

Foto: Kurir/T.Ilić

Negovanje jezika, školstva i obrazovanja osnovna je patriotska dužnost, a briga svih škola, onih koje nose Vukovo tim veća, jeste nasušna briga o jeziku, obrazovanju i kulturi, rečeno je na svečanosti uz podsećanje na Vukove reči da je ''najveća razlika između čovjeka pametna i između prosjaka: što pametan želi i trudi se da što bolje nauči ili izvisi, i da on bude pametniji od svojih starih, a njegova djeca od njega, dok prostak pak, sve je rad da ostane kao što su mu stari bili, a njegova djeca kao i on što je. Posle ''Himne Vuku'', u izvođenju hora Muzičke škole, obratio se pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović koji je istakao da je ''obrazovanje stub svakog društva, a centralno mesto, ulogu, odgovornost u obrazovnom sistemu pripada školi''.

Foto: Kurir/T.Ilić

- One škole koje u našem kraju nose ime takvog velikana, reformatora srpskog jezika i pisma, čoveka koji je sa našom kulturom upoznao Evropu, čoveka koji je izgradnjom mostove koji su nas povezali sa drugim narodima, imaju za nijansu veću ulogu i odgovornost. Uveren sam da smo svi zajedno duboko svesni duga koji imamo prema budućim generacijama, da, pre svega, kroz školu, obrazovanje negujemo i razvijamo kritičku svest, da hodeći stazama Vuka otvaramo prostor za nove spoznaje i saznanja. Gledajući vaše rezultate iz prethodnog perioda, verujem da smo na dobrom putu, a generacije učenika koje prolaze kroz naše škole uskoro će biti nosilac razvoja i pokretač našeg društva. Želim vam da budete u narednom periodu još bolji i uspešniji – kazao je on.

Foto: Kurir/T.Ilić

U ime direktora svih lozničkih škola slavljenika obratila se direktorka Gimnazije ''Vuk Karadžić'', Jovanka Grujičić Miler koja je podsetila da nekoliko godina živi lepa tradicija zajedničke proslave škola nazvanih po Vuku.

Foto: Kurir/T.Ilić

- U ime svih pet škola, zahvaljujem se učenicima i profesorima koji su se prethodnih nedelja potrudili da večeras budemo ispunjeni zadovoljstvom, jer smo i sami kao kolege, roditelji, prijatelji i saradnici deo ove lepe priče koja će, iskreno se nadam, nastaviti da živi još dugo. Nit koja nas u celoj ovoj priči dodatno vezuje jeste sećanje na našeg Vuka, jer čiji bi, inače, bio nego baš naš, loznički, Jadarski. Duboko verujem da su naša okupljanja, negovanje žive reči, pesme, igre, ovaj broj đaka, učitelja i roditelja na jednom mestu, otelotvorenje i Vukove vizije našeg kraja i ove zemlje. Pre mnogo godina počeo je svoju celoživotnu bitku za prizor koji ćemo za par minuta imati na pozornici ispred sebe i znam da bi bio ponosan na nas. Kao što smo mi već više od dva veka ponosni na njega i na zavet koji nam je ostavio i koji nosimo sa sobom kud god da odemo – rekla je direktorka i podsetila na Vukove reči – ''Ja sam se u Srbiji rodio i odrastao i zato mi se čini da na svijetu nema ljepše zemlje od Srbije, niti ljepšeg mjesta od Tršića''.

Foto: Kurir/T.Ilić

Foto: Kurir/T.Ilić