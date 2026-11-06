Srbija
ŽENA UMRLA NAKON NESREĆE NA GROBLJU UOČI ZADUŠNICA! Tragedija kod Vladičinog Hana: Spomenik pao na nju tokom paljenja sveća, izdahnula u sanitetu na putu za Niš
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U selu Zebince kod Vladičinog Hana danas se dogodila nesreća nakon koje je žena S. M. (65) ubrzo preminula. Ona je otišla na zadušnice na groblje u planinsko selo Zebince.
Prema rečima Ljiljane Petrović, dežurnog javnog tužioca u Vladičinom Hanu, S. M. se prilikom paljenja sveća na groblju okliznula i tom prilikom pridržala za spomenik koji se odlomio i pao joj na noge.
"Hitna pomoć je došla i kako smo obavešteni ona se žalila na bol u kičmi. Iz Doma zdravlja je transportovana na Prijemo-trijažno odeljenje u Vranju, a odatle za Niš. Međutim, na putu do Niša je na žalost preminula" rekla je Ljiljana Petrović.
Kurir.rs/Vesnik017
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