Slušaj vest

Veliki broj Vranjanac porodično, danas je na Zadušnice obišao grobove pokojnika. Izlazak na groblje omogućilo je i lepo vreme. U Vranju je ove subote sunčano sa temperaturom od 10 stepeni koliko je izmereno u najtoplijem delu dana.

Vranje ima Šapranačko i Bunuševačko groblje koje se nalazi na obodu grada.

„Po pravilu nekom je da se za groblje kupuje paran broj sveća i nosi na grob na zadušnice. Zavisi i od broja pokojnika čiji se grobovi obilaze. Paran je broj cvetova koji se iznose. Sad se prirodno cveće iznosi na groblje, a kad uhvati mraz i hladno vreme onda ide veštačko“, objašnjava prodavačica Jelica.

Foto: T.s.

Foto: T.s.

Foto: T.s.

Foto: T.s.

Foto: T.s.

Foto: T.s.

Cene prirodnih buketa od hrizanteme poput ikebane su 200, 250 dinara.

Buketi bogatiji sa više cvetova ruža koštaju 400 i 500, a ruža po komadu je 90 dinara i već je prodata . Velike korpe sa raznovrsnim prirodnim cvećem su 800 dinara.