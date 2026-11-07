"PARAN BROJ SVEĆA I CVETOVA, TO JE PRAVILO" Vranjanci porodično obilaze grobove predaka na Zadušnice, a ovih običaja se obavezno pridržavaju
Veliki broj Vranjanac porodično, danas je na Zadušnice obišao grobove pokojnika. Izlazak na groblje omogućilo je i lepo vreme. U Vranju je ove subote sunčano sa temperaturom od 10 stepeni koliko je izmereno u najtoplijem delu dana.
Vranje ima Šapranačko i Bunuševačko groblje koje se nalazi na obodu grada.
„Po pravilu nekom je da se za groblje kupuje paran broj sveća i nosi na grob na zadušnice. Zavisi i od broja pokojnika čiji se grobovi obilaze. Paran je broj cvetova koji se iznose. Sad se prirodno cveće iznosi na groblje, a kad uhvati mraz i hladno vreme onda ide veštačko“, objašnjava prodavačica Jelica.
Cene prirodnih buketa od hrizanteme poput ikebane su 200, 250 dinara.
Buketi bogatiji sa više cvetova ruža koštaju 400 i 500, a ruža po komadu je 90 dinara i već je prodata . Velike korpe sa raznovrsnim prirodnim cvećem su 800 dinara.
„I ove godine izašli smo na zadušnicu i prvo na Šapranačkom groblju palimo sveće suprugovim roditeljima i stricu koji su tu sahranjeni, a nakon toga odlazimo na Bunuševačko groblje gde su sahranjeni moji roditelji. Ovo su zimske zadušnice dan kada se obilaze grobovi pokojnika i odaje im se pošta. Treba poštovati i ovaj dan i sećanje na one koji nisu više sa nama“, kažu supružnici Stankovići iz Vranja za Kurir.