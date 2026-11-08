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Svečanom akademijom loznička Gimnazija ''Vuk Karadžić'' obeležila je danas veliki jubilej, 155 godina postojanja kao jedna od najstarijih obrazovnih ustanova u Srbiji. Od prvoga dana 1871. ona je, uprkos raznim izazovima, kroz minulih vek i po trajanja sačuvala svoju misiju, da obrazuje, vaspitava i podstiče mlade da misle, istražuju i razumeju svet oko sebe.

Na početku akademije nekadašnje i sadašnje učenike, roditelje, i zaposlene ustanove koja je Srbiji i svetu dala veliki broj izuzetnih ljudi, pozdravila je direktorica Jovanka Grujičić Miler.

- Svi mi ovde prisutni na mnogo načina smo vezani za ovu školu. Govorimo o Gimnaziji osnovanoj davne 1871. godine u palanci na obodu Srbije, a koja je opstala uprkos svim iskušenjima. Ona je uvek bila stub ovog grada, ideja vodilja, kamen temeljac, ali i oslonac, oko kojeg smo se okupljali i na koji smo uvek svi bili jako ponosni. Povodom velikog jubileja smo, pored ostalog, na lozničkom šetalištu priredili izložbu pod ''Vek i po lozničke gimnazije'' čiji je autor Gojko Brkić, profesor istorije. tradicionalno je objavljen školski list ''Vukov glasnik'', a uoči jubileja dobili smo Mejkers lab, interaktivnu multimedijalnu učionicu koja će u mnogome unaprediti nastavni proces u školi. Planiramo da tačku na obeležavanje značajne godišnjice stavimo na Savindan naredne godine za kada planiramo objavljivanje monografije o našoj školi – rekla je Grujičić Milerova.

Učenici su priredili prigodan program u kome su učestvovali školski hor i recitatori. Ovogodišnji recital bio je posvećen petorici srpskih književnika koji su stvarali u rasponu od 1726. godine do 1876. godine, a to su Zaharija Orfelin, Jovan Sterija Popović, Ljubomir Nenadović, Borisav Stanković i pesnik Milan Rakić. Gimnazija je počela sa radom 1. septembra 1871. odlukom Narodne skupštine Kneževine Srbije, a njen prvi direktor bio je Svetozar J. Niketić od osnivanja do 1874. godine. U minulih 155 godina imala je 27 direktora, od toga četiri žene među kojima je i aktuelna direktorka Jovanka Grujičić Miler, a najduže je na čelu škole, čak četvrt veka, bila Svetlana Filipović. Za 100 godina postojanja škola je odlikovana Ordenom zasluga za narod, dobitnik je Vukove nagrade, najstarijeg i najuglednijeg priznanja naše kulture i prosvete, za 1997. godinu, kao i Povelje Grada Loznice.