Slušaj vest

Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju tri sata, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na graničnom prelazu Šid, na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj, zadržavanje za kamione je dva sata.

Kamioni na graničnom prelazu Kelebija ka Mađarskoj čekaju sat vremena.

"Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji i na ostalim ;graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila", saopštio je AMSS.

Kurir/Beta

Ne propustiteDruštvoOvo je najmanja dozvoljena brzina na auto-putevima u Srbiji: Mnogi misle da su bezbedniji ako voze presporo, međutim i to predstavlja opasnost - evo i što
saobraćaj
DruštvoOvo je najopasnije greška na auto-putu, a većina je pravi: Stvori se efekat "pokretnog zida", a sudar je posle toga nemoguće izbeći
Gužva u saobraćaju
DruštvoNova pravila menjaju sve: Nema paljenja auta dok ne prođete alko-test! Evo ko će morati da ima alko-bravu
alkobrava
DruštvoPolicija više ne prašta ova 4 prekršaja, kreće lov na nesavesne vozače: Dižu se dronovi, počinje velika akcija MUP
saobraćajna policija