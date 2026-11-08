Na graničnom prelazu Batrovci kamioni čekaju tri sata, dok su zadržavanja na prelazu Šid dva sata.
Srbija
Drama za vozače kamiona na izlazu iz Srbije: Čeka se i do tri sata, oglasio se AMSS
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Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju tri sata, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na graničnom prelazu Šid, na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj, zadržavanje za kamione je dva sata.
Kamioni na graničnom prelazu Kelebija ka Mađarskoj čekaju sat vremena.
"Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji i na ostalim ;graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila", saopštio je AMSS.
Kurir/Beta
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