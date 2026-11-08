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Miholjske zadušnice na Starom groblju u Kraljevu obeležili su i prizori koji ne priliče mestu večnog počinka. Umesto dostojanstva i poštovanja prema pokojnicima, nakon poseta pojedinim grobovima ostale su gomile smeća.

Kese, plastične flaše, tanjiri i različita ambalaža mogu se videti pored grobova, duž staza i uz ogradu groblja. Reč je o prizoru koji se, nažalost, ponavlja gotovo nakon svakih većih zadušnica i praznika.

Iako na groblje dolaze kako bi zapalili sveće, ostavili cveće i hranu za pokojne, pojedini posetioci za sobom ostavljaju otpad, uprkos apelima zaposlenih da prostor održavaju čistim.

Odgovornost za urednost groblja jeste i na nadležnim službama, ali briga o ovom prostoru ne može biti isključivo njihova obaveza. Poštovanje prema pokojnicima podrazumeva i odgovorno ponašanje onih koji dolaze da ih obiđu.

"Nije dovoljno biti pobožan samo dok stojimo kraj groba. Poštovanje se pokazuje i onim što ostavljamo iza sebe."