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GORNJA KOVILJAČA – Internacionalni majstor Miloš Milošević iz Beogradapobednik je jedanaestog memorijalnog šahovskog turnira ''Božidar Kićović Kića'', održanog od 5. do 8. novembra u etno-selu ''Sunčana reka'' u Gornjoj Koviljači. Drugi je Danijel Altabajev iz Kazahstana, a treći FIDE majstor Milan Gagić, saopštili su večeras organizatori turnira Šahovski klub ''Loznica–grad'' i etno-selo ''Sunčana reka''.

Ovogodišnji turnir organizovan u znak sećanja ne poznatog lozničkog sportskog novinara i šahistu Božidara Kićovića Kiću okupio je oko 60 takmičara iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Jermenije i Kazahstana, a među njima je bio jedan internacionalni majstor, šest FIDE majstora i veći broj majstorskih kandidata. Kao i prethodnih godina odigrano je sedam kola po švajcarskom sistemu, po FIDE pravilima, uz tempo igre od 60 minuta po igraču za celu partiju i dodatnih 30 sekundi po potezu.

Nagradni fond bio je 300 hiljada dinara, s tim da je najuspešnijem takmičaru pripala nagrada od 60.000 dinara, drugoplasiranom 50.000, a trećeplasiranom 40.000 dinara. Obezbeđeno je još sedam nagrada, a etno-selo ''Sunčana reka'' dodeliće dvanaest specijalnih nagrada. Inače, ovaj međunarodni turnir zajednički je za šahiste i šahistkinje i rejtinguje se za FIDE listu.

Podsetimo, Božidar Kićović Kića igrao je godinama za loznički šah-klub, bio je majstorski kandidat, seniorski prvak Srbije 1955. godine, a u karijeri je pobedio šest državnih prvaka Jugoslavije. Radio je više decenija kao dopisnik lista Sport iz Loznice, u lozničkom Radio - Podrinju proveo je više od 30 godina gde je uradio više od 600 radio prenosa. Dobitnik je Zlatnog pera Udruženja sportskih novinara Srbije kao i Nagrade za životno delo, koje mu je 1982. godine dodelilo Udruženje novinara Srbije. Kićović je preminuo 2015. u 82. godini, a sa željom da se sačuva sećanje na njega vlasnik ''Sunčane reke'' Zoran Mirković pokrenuo je ovaj šahovski turnir.