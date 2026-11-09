Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 44 terenske intervencije i to 36 preko dana i 8 tokom noći.

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 58 pregleda odraslih osoba, od kojih u toku dana 33, a tokom noći 25 pregleda .

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa vrtoglavicom, sa visokim krvnim pritiskom i sa povredama.

U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa stomačnim problemima i astmatičari, navode iz kragujevačkog Zavoda za urgentnu medicinu.