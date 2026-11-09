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Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 44 terenske intervencije i to 36 preko dana i 8 tokom noći.

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 58 pregleda odraslih osoba, od kojih u toku dana 33, a tokom noći 25 pregleda.

Na javnom mestu bile su ukupno 4 intervencije.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa vrtoglavicom, sa visokim krvnim pritiskom i sa povredama.
U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa stomačnim problemima i astmatičari, navode iz kragujevačkog Zavoda za urgentnu medicinu.

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