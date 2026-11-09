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Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović izjavio je danas da gradska vlast neće započinjati realizaciju velikih projekata do održavanja narednih lokalnih izbora. Istovremeno, na njegov predlog sa dnevnog reda Skupštine grada povučena je odluka koja je predviđala povećanje prosečnih cena kvadrata za obračun poreza na imovinu u 2027. godini.

Nedimović je nakon sednice Skupštine grada saopštio da se na računu Sremske Mitrovice trenutno nalazi 552 miliona dinara, što je, prema njegovim rečima, najveći iznos kojim je grad do sada raspolagao.

- Pripremaćemo velike stvari za grad, ali ih nećemo realizovati dok se ne održe lokalni izbori. Mislim da je to fer i pošteno - izjavio je Nedimović.

On je naglasio da novac neće biti potrošen i da će ostati na raspolaganju onima koji budu preuzeli odgovornost za upravljanje gradom nakon narednih lokalnih izbora.

Povučena odluka o porezu na imovinu

Na današnjoj sednici Skupštine grada, na predlog gradonačelnika, povučena je prva tačka dnevnog reda, koja se odnosila na utvrđivanje prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za obračun poreza na imovinu u 2027. godini.

Predlogom je bilo predviđeno povećanje prosečnih cena kvadrata stanova i kuća u svim poreskim zonama Sremske Mitrovice.

Za stanove je bilo planirano povećanje od 1,22 do 2,65 odsto, dok je najveći rast kod kuća, od 7,93 odsto, bio predviđen u četvrtoj poreskoj zoni.

Nedimović je objasnio da je predlog stigao od nadležnih gradskih službi, ali da ne želi da podrži odluku koja se donosi po automatizmu.

- Biće sve preispitano. Možda neko nije dobro sagledao. Ja, da vam pravo kažem, dobio sam od nadležnih službi to. Nisam gledao i ne mogu da stanem iza nečega što ide po inerciji - rekao je gradonačelnik.

On je naveo da se nova odluka za sada neće donositi.

Povlačenje predloga znači da nove prosečne cene kvadrata nisu usvojene, ali ne znači automatski da porez na imovinu u narednoj godini neće biti promenjen.

Govorio i o izbornim rezultatima

Komentarišući rezultate parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra, Nedimović je rekao da je čestitao onima koji se osećaju kao pobednici.

- Nikada u životu ne bih došao u situaciju da onome ko je pobedio to ne priznam. Ko god me zna, zna da sam takav - izjavio je.

Na teritoriji Sremske Mitrovice Studentska lista osvojila je 23.839 glasova, odnosno 49,64 odsto, dok je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobila 21.514 glasova, odnosno 44,80 odsto.

Nedimović je rekao da je njegova politička opcija osvojila oko dve hiljade glasova manje, ali je ocenio da je i takav rezultat među boljima koje je ostvarila u gradovima Srbije.

Govoreći o mogućnosti vanrednih lokalnih izbora, naveo je da ne isključuje promene u organizaciji budućih izbornih procesa.

- Neko bi pobedio. Napravila bi se neka druga većina i to je sve moguće. Uopšte nije sporno - poručio je Nedimović.

Na sednici Skupštine grada razmatrani su i planski dokumenti za izgradnju solarnih elektrana na teritoriji Sremske Mitrovice i Laćarka.