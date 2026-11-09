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Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je da automobili, na graničnim prelazima prolaze bez dužih zadržavanja dok kamioni čekaju od dva do tri sata.

AMSS je naveo da kamioni na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju tri sata a u Šidu dva sata da izadju iz Srbije.

Kamioni, na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom čekaju tri sata a na prelazu Kelebija sa Mađarskom dva sata da napuste Srbiju.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, dodaje se.

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