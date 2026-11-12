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Elektrodistribucija Srbije najavila je planirana isključenja struje do subote u Ivanjici, Užicu, Bajinoj Bašti, Kosjeriću i Kraljevu, a najviše potrošača bez napajanja biće danas, 12. novembra.

U Ivanjici će u četvrtak i petak, od 8 do 17 časova, bez struje biti Milandža, MZ Kušići, Čepovo i Šarenik.

U Užicu su isključenja planirana u petak, od 8 do 16 časova, za potrošače u Lunovom Selu, na izvodu ka Antonijevićima i Ponikovicama.

U petak, od 9 do 15 časova, struje neće biti ni u Dupcima u Volujcu, iznad trafo-stanice.

U Kosjeriću će u četvrtak, od 9 do 14 časova, bez napajanja ostati potrošači sa TS „Ražana“, među njima Ražana, Stojići, Krsmanovići, Drenovci, Gajčani, Đurovići, Tešovići, Borak, Radanovci, Grmić, Zabava, Samari, Sijanje, Delići, Taor, Milovanovići, Glavica, Skakavci, Rosići, Tripkovići, Mandići, Milivojevići, Mionica, Okolište, Božovići, Mušići, Bošković, Anište, Mrčići, Kaona, Lučića Ograde i Podbukovi.

Bez struje će biti i preduzeće „Metal Fer“ i kamenolom Podbukovi.

U Bajinoj Bašti će u četvrtak, od 8.30 do 9 časova, struje ostati bez Perućac polje, Simići, Đokići, Ljuboš, Beserovina, Jezdići,Maksimovići i Radojičići, a od 8.30 do 15 časova deo grada ispod Bolnice, na izvodu ka Klanici i Tešićima.

U petak, od 8.30 do 15 časova, isključenje je planirano za deo grada ispod Bolnice, na izvodu ka Svetom Milačiću i Sarićima, a od 9 do 15 časova za Dub polje, Pejiće, Pačadžije, Panin potok i Nikolića brdo.

U Kraljevu će u četvrtak, od 8 do 13 časova, isključenje je u Sirči i Oplanićima (zaseok Ravni Gaj), a od 9 do 11 časova u Vlasovu, Varevu i Varevu-Jelenkovićima kod Raške. U subotu, od 9 do 12 časova, struje neće biti u delu ulice Cara Lazara oko tržnog centra.

Elektrodistribucija Srbije navodi da radove može da odloži zbog lošeg vremena, a da napajanje može da vrati i ranije ako se radovi završe pre roka.