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Ovim projektom Grad uspostavlja jedinstvenu mrežu prevoza koja će obuhvatiti grad i okolna naseljena mesta, sa 10 osnovnih linija i više podlinija.

Prevoz će obavljati konzorcijum kompanija „Pantransport“ iz Pančeva i „Alenik SDN“ iz Vršca, na osnovu ugovora o javno – privatnom partnerstvu sa elementima koncesije. Predviđeno je angažovanje 12 vozila, uvođenje elektronske naplate i kontrole putnika, kao i postepeno uređenje 138 autobuskih stajališta. Na 127 stajališta planirane su nadstrešnice, dok će na 82 lokacije biti uređen i parterni prostor. Posebna pogodnost novog sistema jesu prava na besplatan prevoz za penzionere, učenike osnovnih i srednjih škola, trudnice i majke sa decom do navršene prve godine života.

Penzioneri potvrde za besplatan prevoz mogu dobiti u pisarnici Gradske uprave, u Gradskoj kući, a one će važiti do izrade personalizovanih legitimacija, za koje je potrebna fotografija. Penzionerima iz naseljenih mesta biće omogućeno organizovano izdavanje potvrda u njihovim sredinama.

Trudnice i majke sa decom do godinu dana takođe pravo ostvaruju na osnovu potvrda Gradske uprave. Učenici će, do izrade novih legitimacija, nastaviti da koriste postojeće đačke karte, koje ostaju važeće.

Uvođenje organizovanog javnog prevoza predstavlja značajan korak za Vršac i okolna naselja, jer bi redovnije linije, uređena stajališta i povoljniji uslovi putovanja trebalo da olakšaju svakodnevni život građana i unaprede povezanost gradskih i seoskih sredina.