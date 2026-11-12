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U Gradskoj upravi u Kragujevcu danas je održana prezentacija dva programa podrške malim i srednjim preduzećima i poljoprivrednim gazdinstvima, "SME Go Green" i "Go Digital in the Western Balkans" sa ciljem da se lokalni privrednici upoznaju sa mogućnostima finansiranja investicija i dobijanja bespovratnih sredstava.

Tehnički stručnjak na programima Smiljana Planić navela je da visina bespovratnih sredstava u okviru programa "SME Go Green" iznosi 10 ili 15 odsto, u zavisnosti od vrste investicije, dok je za program "Go Digital in the Western Balkans" predviđen grant od 10 odsto.

Zainteresovani privrednici mogu da se obrate bankama koje učestvuju u programima, a podrška nije ograničena rokom konkursa, već je dostupna do utroška predviđenih sredstava.

Program "SME Go Green" podržava ulaganja u zelenu ekonomiju, uključujući projekte energetske efikasnosti, racionalnog korišćenja resursa i obnovljivih izvora energije, kao i razvoj lanaca vrednosti u agrobiznisu.

Za projekte iz oblasti obnovljivih izvora energije i agrobiznisa bespovratna sredstva iznose 15 odsto vrednosti investicije, dok za ostale prihvatljive zelene investicije iznose 10 odsto.

Poseban fokus stavljen je na agro-sektor, za koji je rezervisana trećina ukupnih sredstava.

Bespovratna sredstva i za digitalizaciju poslovanja

Program "Go Digital in the Western Balkans" podržava digitalnu transformaciju preduzeća kroz ulaganja u automatizaciju, digitalizaciju i zelene tehnologije, sa ciljem povećanja produktivnosti i konkurentnosti.

Poljoprivredna gazdinstva i agrobiznisi mogu da koriste i ovaj program ukoliko planiraju automatizaciju ili digitalizaciju sistema primarne proizvodnje i prerade.

Programi se realizuju uz podršku donacija Evropske unije, a finansiranje se odvija preko partnerskih banaka u Srbiji.

Mala i srednja preduzeća i registrovana poljoprivredna gazdinstva, čije investicije ispunjavaju propisane uslove, nakon realizacije laganja mogu da ostvare pravo na povraćaj dela uloženih sredstava.

Prezentaciju je organizovao Grad Kragujevac u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropskom unijom, a njoj su prisutvovali članica Gradskog veća za ravnomerni i održivi razvoj sela i grada Snežana Živanović Katić, predstavnici banaka, poljoprivrednici i preduzetnici sa teritorije Kragujevca, objavljeno je na sajtu Grada Kragujevca.