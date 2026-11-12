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Niš uskoro dobija svoj Arheološki centar. Na lokaciji arheološkog nalazišta Medijana gradiće se Arheološki centar površine 2.500 kvadratnih metara, a najveći deo investicije finansiraće Grad Niš i Narodni muzej Niš.

Idejno rešenje izradio je Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, a rukovodilac projekta je prof. Ivan Rašković.

Predviđeno je da Arheološki centar bude objekat V kategorije. Sklop novog Arheološkog centra u kompleksu Medijana predstavlja gradivni element sadržaja arheološkog kompleksa palate cara Konstantina.

Kako je još 2023. godine tadašnja direktorka niškog Narodnog muzeja najavila, Arheološki centar imaće 2.500 kvadratnih metara i biće naučno-vizitorskog karaktera.

Inače, zbog izgradnje ovog centra, tim arheologa duže vreme je radio na ispitivanju lokacije na arheološkom nalazištu Medijana.

Budući Arheološki centar imaće laboratorije u kojima će se proučavati sve vrste arheološkog materijala, skladišta u kojima će se ti materijali deponovati i prostorije za smeštaj radnika.

Na Salonu arhitekture idejni tvorci ovog projekta poručili su da je "jezgro događaja auditorijum koji povezuje dva nivoa izložbe – njegova pozicija u centru asocira na pojam axis mundi vertikale, koja u ovoj ulozi denotira intelekt, sticanje i razmenu znanja".

Vizuelni izraz centra oslanja se na koncept opne koja razdvaja spoljašnji i unutrašnji prostor.

"Centralni otvor u međuspratnim konstrukcijama predstavlja kanal kojim se vazduh pokreće prirodnom temperaturnom razlikom, pa se i u letnjem i zimskom periodu stanje vazduha balansira.

Iskošeni brisoleji na fasadama regulišu osunčanje i sprečavaju pregrevanje unutrašnjeg prostora", stoji u opisu Urbanističkog projekta.

Planirano je da vizitorski centar, pored postavki izloženog materijala i rekonstrukcija antičkog Niša, ima i kafeteriju, pa će tako "posetioci sa otvorene bašte moći da sumiraju utiske", naveli su iz Narodnog muzeja.

U okviru Arheološkog centra projektovana je i sala za tematske događaje – prezentacije i konferencije. Izgradnja Arheološkog centra predviđena je na parceli površine 202.138 metara kvadratnih.