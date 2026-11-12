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Rešenjem Republičke sanitarne inspekcije 17. jula 2023. zatvoreno je Odeljenje produžene nege i lečenja u Banji Koviljači, poznatije kao Sanatorijum, koje je bilo u sastavu tadašnje Opšte bolnice Loznica, danas Zdravstvenog centra (ZC). To je usledilo neposredno posle posete tadašnje ministarke zdravlja dr Danice Grujičić, a odluka je odneta posle dolaska sanitarnog i zdravstvenog inspektora koji su dali takav nalog zbog neadekvatnih uslova za pacijente.

Posle nešto više od tri godine objekat je pretvoren u ruinu. Za razliku od prošlog leta kada je glavna kapija bila zaključana, kao i veći broj ulaznih vrata, sada je sve na ''izvolte'', a retko koji od bezbroj prozora je čitav. Nekadašnje bolesničke sobe i doktorske ordinacije poharane, na sve strane je srča, polomljeni delovi nameštaja, sa nekoliko balkona odneti delovi ograde, počupana instalacija, a uništena su i pre desetak godina renovirana kupatila.

Kao da su Huni protutnjali Sanatorijumom koji je nekada primao oko 40 pacijenata i bio Odeljenje za produženu negu i lečenje gde su oni boravili neko vreme kako bi se fizikalnim terapijama pokušalo da se, koliko je moguće, što više oporave. Kada je objekat zatvoren dvadesetak pacijenata sa tog odeljenja premešteno je u Loznicu, a tadašnje rukovodstvo bolnice saopštilo je da sklanja svu opremu, skida i klime, kao i da će sve što može da se skine i da se iskoristi biće uklonjeno, a zgrada Sanatorijuma pod ključem.

Rečeno je i da im ta zgrada u ''principu treba i bilo bi dobro da je u funkciji'', međutim, godinama je ruinirana, sa nešto sitnog ulaganja u prethodnih 30 i više godina, ali ništa ozbiljnije. Videćemo šta će o sudbini objekta odlučiti nadležni , rekao je pre tri godine dr Milan Todorović, tadašnji direktor bolnice za Kurir. Precizirao je i da je bolnica koristila taj objekat dok je to bilo moguće, da je državna svojina, a njihova državina, i da od države zavisi njegova dalja sudbina.

1/12 Vidi galeriju Sanatorijum u Banji Koviljači tri godine nakon zatvaranja potpuno ruiniran Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Zgrada Sanatorijuma je prema podacima Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Valjeva u Studiji zaštite kulturnog nasleđa Banje Koviljače, koju je izradio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd, vrednovana kao objekat od kulturne, istorijske i arhitektonske vrednosti. Navedeno je i da procedura utvrđivanja nepokretnog kulturnog dobra - spomenika kulture, prema Zakonu o kulturnom nasleđu, traje šest godina, kao i da je u toku postupak izrade elaborata o utvrđivanju nepokretnosti za kulturno dobro, koji u zakonom predviđenom roku radi nadležni Zavod. Kaže se i da o Sanatorijumu treba da brine vlasnik, odnosno držalac kulturnog dobra ili svako drugo pravno, ili fizičko lice koje na bilo koji način i po bilo kom osnovu ima državinu nad njim. Iz lozničke policije navode da su od strane ZC prijavljivana obijanja zgrade Sanatorijuma, kao i da on nema ni fizičko, ni tehničko obezbeđenje.

Sanatorijum je građen od 1926. do 1932. godine, nalazi se u podnožju planine Gučevo, iznad banjskog parka, na mestu gde je vazduh izuzetno zdrav i uvek je bio odlično mesto za lečenje plućnih bolesnika. Kakva će biti njegova sudbina trenutno je neizvesno, sem da je ostvaljen na milost i nemilost čerupanju i prepušten zubu vremena koje već ostavlja duboke tragove. Samo da ne završi kao ''Viskoza'', ili neki drugi objekti u centru Banje Koviljače koji na očigled svih neumitno propadaju, iako to nisu zaslužili ni oni, ni mesto kakvo je ''kraljevska banja''.