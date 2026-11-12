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Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 49 terenskih intervencija, i to 32 tokom dana i 17 tokom noći. U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavljeno je 57 pregleda odraslih osoba, od kojih 20 tokom dana, a 37 tokom noći.

Istovremeno je obavljeno i 17 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Na javnom mestu bilo je ukupno devet intervencija.

- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa temperaturom, nesvesticom i astmatičari.

Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, stomačnim problemima, oboleli od karcinoma i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.

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