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Za samo dva dana od objavljivanja potresne priče o Danijeli Malenić iz Sremske Mitrovice, majci tri ćerke koja se bori sa karcinomom dojke i čijoj je porodici zbog duga od gotovo 270.000 dinara isključena struja, dogodio se preokret kojem se niko nije nadao.

Apel za pomoć pokrenuo je ogroman talas solidarnosti, a onda je na vrata njihovog doma došao Dalibor iz Batajnice, čovek kojeg nikada ranije nisu upoznale, i ponudio da plati celokupan dug za električnu energiju.

Ali tu nije bio kraj njegovoj dobroti. Danijelinoj najmlađoj ćerki Melini dao je 200 evra za školske troškove i sve što joj je potrebno, dok je majci poručio da novac koji je porodica već prikupila zahvaljujući humanitarnim akcijama sačuva za zimu i druge potrebe.

„Ja sam u šoku. Ne mogu da dođem sebi od tolike dobrote. Ljudi, svaka vam čast“, kaže Danijela za Kurir, još uvek potresena svime što se dogodilo.

„Rekao mi je da sav novac koji smo skupili ostavim za zimu“

Danijela potvrđuje da je Dalibor ponudio da izmiri kompletno dugovanje, a ne samo deo novca koji je bio potreban za ponovno uključenje struje.

Kako objašnjava, potrebno je da ode u Elektrovojvodinu, pribavi tačan obračun duga i dostavi mu podatke za uplatu.

„Rekao mi je da odem i uzmem tačno stanje duga, da mu dostavim račun i da će sve da plati. Ja mu kažem da smo mi već nešto novca skupili, a on neće ni da čuje. Kaže: ‘Ne, ne, ne. To što si skupila ostavi za zimu. Ako hoćeš, kupi šporet, ako hoćeš, sredi nešto po kući. Ja ću ti ovo rešiti.’ Zamislite vi to“, priča Danijela.

Čovek koji je u njihov dom došao kao potpuni stranac, za svega nekoliko trenutaka postao je neko koga će ova porodica pamtiti čitavog života.

„Mi smo plakali, a on je plakao sa nama. Ja ne mogu da vam opišem taj osećaj. Ono što mi je delovalo potpuno nestvarno, sada se rešava. Ne mogu još da poverujem“, govori Danijela.

Posebno ju je dirnulo što Dalibor nije mislio samo na dug, već i na njenu najmlađu ćerku.

Melini je dao 200 evra kako bi imala novca za školu i svoje svakodnevne potrebe.

Taj gest, zajedno sa njegovom odlukom da preuzme celokupno dugovanje, porodici je doneo ogromno olakšanje.

Foto: Kurir.rs/D.Š.

Ljudi zovu sa svih strana, čak i iz Australije

Nakon što je objavljena priča o Danijeli, koja zbog teške bolesti i finansijskih problema nije mogla da izmiri dug za električnu energiju, pomoć je počela da stiže sa svih strana.

Do tada je Danijela, zahvaljujući komšinici, preko produžnog kabla uspevala da uključi poneku sijalicu i najneophodnije uređaje. Za početak rešavanja problema bilo joj je potrebno oko 81.000 dinara, odnosno 30 odsto ukupnog dugovanja, kako bi mogla da dogovori otplatu ostatka na rate.

A onda su počeli da se javljaju ljudi koje nikada nije upoznala.

„Mene je zvao čovek da mu dam žiro račun. Zvali su me čak i iz Australije. Ljudi su zvali kao ludi. Ja stvarno ne znam šta da kažem. Toliko dobrote, toliko ljudi koji hoće da pomognu“, priča Danijela.

Organizovane su humanitarne akcije, građani su delili apel na društvenim mrežama, stizale su uplate i poruke podrške. Uključili su se i ljudi iz njenog okruženja, kao i oni koji su za njenu životnu borbu saznali putem medija.

Danijela kaže da je, kada je shvatila da će dug biti rešen, poželela da se prikupljanje pomoći zaustavi i da novac bude usmeren nekome kome je potrebniji.

„Ja kažem ljudima da smo skupili, da možda postoji neko kome sada više treba. Ne želim da ispadne da tražim više nego što nam je potrebno. Ali oni neće ni da čuju. Kažu mi: ‘Ti treba da ozdraviš, da se smiriš, da ne brineš. Neka ti ostane novca da budeš sigurna.’ I šta ja na to da kažem?“, govori Danijela.

„USPELI SMO!“ – ćerka Nađa objavila emotivnu poruku

Vest o neočekivanoj pomoći na društvenim mrežama podelila je Danijelina ćerka Nađa, koja nije krila emocije.

„USPELI SMO! Ne znam ni odakle da počnem, niti kako da pronađem dovoljno velike reči zahvalnosti za sve što se dogodilo u prethodna tri dana!“

Opisala je i susret sa Daliborom, čovekom koji je došao iz Batajnice kako bi pomogao njenoj porodici.

„Danas je u naš dom došao jedan divan čovek, Dalibor iz Batajnice, i ponudio da nam plati sve što je potrebno kako bismo ponovo dobili struju. Došao je kao neko koga do tada nismo poznavale, a zagrlio nas kao da se poznajemo čitavog života i taj trenutak i emocije koje smo tada osetile nikada nećemo zaboraviti.“

Nađa je navela da je porodica još uvek u šoku zbog svega što se dogodilo za tako kratko vreme.

„Pre samo dva dana objavila sam apel za pomoć, ne sluteći koliko će ljudi stati uz nas. Iskreno smo još uvek u šoku koliko se sve brzo odigralo. Ono što nam je delovalo kao gotovo nerešiv problem, zahvaljujući vama je za svega tri dana dobilo rešenje.“

Posebno je zahvalila svima koji su organizovali humanitarne akcije, uplaćivali novac, delili objave, slali poruke i nudili pomoć.

„Dirnulo nas je koliko se ljudi koji nas uopšte ne poznaju zainteresovalo za našu situaciju, posebno za moju mamu i mlađu sestricu. Mnogi od vas govorili su nam da nismo same, a svojim postupcima ste nam pokazali da je to zaista tako. Vaša ljudskost i podrška značile su nam jednako koliko i sama pomoć!“

Poručila je da je svaki gest bio važan.

„SVAKO OD VAS BIO JE DEO OVOGA! Nije važno da li ste uplatili novac, organizovali akciju, podelili objavu ili nam poslali nekoliko reči podrške. Sve je to doprinelo tome da danas konačno možemo da odahnemo.“

„Ne mogu da dođem sebi od dobrote“

Danijela kaže da je posebno dirnuta time što ljudi nastavljaju da nude pomoć čak i nakon što su saznali da je Dalibor preuzeo obavezu da izmiri dug.

Javljaju joj se građani, raspituju se šta joj je potrebno i poručuju da novac koji je već prikupljen sačuva za lečenje, zimu i svakodnevni život.

„Dolaze ljudi, zovu, pitaju šta mi još treba. Ja kažem da smo skupili, a oni kažu da treba da budem mirna, da ne brinem i da se posvetim zdravlju. Ja sam stvarno u šoku. Ne mogu da dođem sebi, majke mi“, kaže Danijela.

Dok se sve ovo događa, njena borba sa bolešću nije završena. Očekuju je novi pregledi, a upravo je tokom odlaska na mamografiju razgovarala sa novinarom Kurira. Pregled tog dana nije uspela da obavi zbog problema sa aparatom, pa će morati ponovo da dođe.

Uprkos tome, prvi put posle dužeg vremena ima razlog da odahne.

Dug za električnu energiju još nije izmiren i struja nije ponovo uključena, ali je Daliborova ponuda da plati celokupan iznos porodici donela nadu da će uskoro i taj problem biti rešen.

Za Danijelu, koja je donedavno razmišljala kako da obezbedi makar deo novca potreban za ponovno priključenje, činjenica da se nepoznati čovek ponudio da plati sve i pritom pomogao njenoj najmlađoj ćerki predstavlja nešto što, kako kaže, nikada neće zaboraviti.

„Ljudi, svaka vam čast. Pogledajte šta može da uradi grupa ljudi, koliko dobrote ima. Ja to ne mogu da opišem“, govori Danijela.

Nađa je svoju poruku zahvalnosti završila rečima koje najbolje opisuju emocije cele porodice:

„Možda nećemo uspeti svakome pojedinačno da se zahvalimo, ali verujte da ćemo vas sve pamtiti. Od srca vam želimo da vam se sva dobrota koju ste nama pružili vrati mnogostruko.“

Pre samo dva dana ova porodica nije znala kako će vratiti svetlo u svoj dom. Danas zna da postoji čovek spreman da plati ceo dug i mnogo drugih ljudi koji su odlučili da im pomognu.

A možda je najveće čudo u ovoj priči upravo to što Danijela i njene ćerke više ne moraju da se bore same.