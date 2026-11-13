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Zbog sanacije kolovoza, od 12. novembra zatvorena je petlja Vrnjačka Banja na Moravskom koridoru u oba smera. Radovi bi trebalo da traju 26 dana, ukoliko vremenski uslovi to dozvole.

Obilazni pravac vodi državnim putem 260 između petlji Trstenik i Vrba. Na kružnim tokovima u Novom Selu i na deonici Ugljarevo–Vrnjci vozila se propuštaju naizmenično uz pomoć semafora.

Na obilaznici oko Beograda, između petlji Surčin jug i Ostružnica, zbog radova na Ostružničkom mostu zatvorene su vozna i preticajna traka u smeru od Novog Sada ka Nišu. Vozila se u tom smeru preusmeravaju na zaustavnu i preticajnu traku suprotnog kolovoza. U smeru od Niša ka Novom Sadu saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom. Ovaj režim važi do 19. novembra u 12 časova.

Kod Ugrinovaca, između petlji Batajnica i Beograd, zbog ugradnje zaštitne ograde vozila se ka Nišu od 8 do 14 časova kreću preticajnom trakom, a ka Novom Sadu od 10 do 15 časova voznom i zaustavnom trakom. Između petlji Beograd i Zmaj, u smeru ka Beogradu, od 9 do 14 časova zatvorena je zaustavna traka na najmanje 400 metara.

Na putu Kosjerić - Bačevci, preko prevoja Kaona, zbog oštećenja mostova zabranjen je saobraćaj za vozila teža od 3,5 tone. Obilazni pravac vodi preko Kovačevića peska i Divčibara do Kaone.

Prema servisnim informacijama, na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja. Vozačima se savetuje da poštuju privremenu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.