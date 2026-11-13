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Organizatori manifestacije su Mesna zajednica Brezova, OŠ „Mićo Matović“, Dom kulture Ivanjica, Turistička organizacija Ivanjice i Tehnička škola Ivanjica, dok je generalni pokrovitelj Opština Ivanjica.

Posetioce očekuje bogat kulturno-umetnički program, panel-diskusija sa stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i brojna takmičenja proizvođača krompira i majstora kulinarstva.

Proizvođači krompira takmičiće se u nekoliko kategorija

Najteži krompir
Najneobičniji krompir
Najveći prinos po hektaru
Najveći proizvođač krompira
Najmlađi proizvođač krompira

Poseban deo manifestacije biće posvećen kulinarskim veštinama. Predstavnici škola, ugostiteljskih objekata i domaćice nadmetaće se u pripremi jela i poslastica od krompira, a nagrade će biti dodeljene za najbolje pripremljeno jelo, najbolju poslasticu, najneobičniji ukus i najlepšu dekoraciju.

Za najuspešnije učesnike obezbeđene su vredne nagrade.

Prijave su otvorene do 18. novembra, a zainteresovani proizvođači krompira, firme, zadruge i svi koji žele da pokažu svoje kulinarsko umeće mogu se prijaviti putem sledećih kontakata:

032/515-0326 – Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštine Ivanjica
064/400-8896
032/661-087 – Dom kulture Ivanjica

Prijave se mogu podneti i lično, u kancelariji broj 17 Opštinske uprave Ivanjica.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane da posete Močioce i budu deo manifestacije koja promoviše ivanjički krompir, domaću proizvodnju, tradiciju i kulinarske specijalitete ovog kraja, poručuju iz Doma kulture Ivanjica.

Kurir.rs/Infoliga

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