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Živeći godinama u Kanadi, četvoro mladih ljudi poreklom sa Balkana često su mislili na zemlje svojih predaka, na tradiciju, na mirise i ukuse koje su imali u detinjstvu, a koje nije bilo lako naći na drugom kontinentu.

A onda su jednog dana odlučili da pokrenu zajednički posao, mali biznis u Dolovu, poznatom banatskom selu i da počnu ručno da proizvode sveće od sojinog voska i mirisnih ulja, bez ikakvih hemijskih dodataka i toksina, a sve upravo sa mirisima rodnog kraja, pod nazivom Dunavski plamen.

Dovoljno je zapaliti neku od njihovih sveća i atmosfera u domu dobija potpuno drugu dimenziju i uvodi vas u svojevrsni vremeplov.

Arijana je provela detinjstvo u Zenici, njen suprug Marko u Dvoru na Uni, a Miloš na Palama. Sve troje ih je život devedesetih godina doveo u Ontario, u Kanadu, dok je Radmila, Miloševa supruga, jedina iz ove ekipe rođena i odrasla tamo, a poreklom je iz banatskog sela Vladimirovca.

- Arijana i ja se družimo od srednje škole koju smo zajedno pohađale, a prvo čega se setim je da su nas profesori najviše opominjali na časovima likovnog, na kojima smo često pričale (smeh). Nakon škole upisale smo isti univerzitet, Arijana psihologiju, a ja političke nauke, i u međuvremenu upoznale momke, sadašnje muževe, udale se i, naravno, postale kume“, priča Radmila.

Svi sagovornici ove priče su živeli u istom gradu, u kojem su se i sreli, u Kičeneru, poznatom po tome što je početkom devedesetih imao skoro 20.000 stanovnika srpskog porekla.

„Moja mama je sa 16 godina iz Vladimirovca došla u Kičener i tamo počela nov život“, kaže Radmila za Priče sa dušom.

„U tom gradu smo imali dve pravoslavne crkve, druženja sa našim ljudima, ja sam išla na časove harmonike, folklora, veronauke i na još mnogo toga što je bilo namenjeno deci. Ipak, kad sam odrasla i upoznala Miloša poželela sam da se preselim na Balkan“, nastavlja Radmila.

Arijana i Marko su prvi „povukli nogu“ i preselili se u Pančevo, dok su Radmila i Miloš to uradili 2026. godine i počeli život 300 km dalje, na Palama.

Danas zajedno vode posao, sastaju se u Dolovu, gde prave mirisne sveće i prodaju ih onlajn i u brojnim prodavnicama. Pored toga, rade onlajn i za druge inostrane kompanije i to poslove kojima su se bavili dok su živeli u Kanadi.

„Imamo oko 20 različitih mirisa, a ljudima su najzanimljiviji oni jedinstveni koje smo odabrali da nas podsećaju na detinjstvo i mirise naših baka, porodice, tradicije.“

„Tako na primer, sveća “Badnje veče” ima miris hrastovog badnjaka, tamjana i tople smole.“

Sveće s mirisom krempite i pite od jabuka

„Tu su i mirisi pite sa jabukama, krempite, kuvanog vina, bakine česnice, okićene jelke, kao i serija sveća “Duh rakije” sa voćnim notama kruške, šljivovice, višnjevače“, nadovezuje se Arijana i dodaje da su zajedno birali mirise koji su im nedostajali u Kanadi i koji ih podsećaju na detinjstvo.

„Vodili smo se i uzrečicama i rečenicama koje se na Balkanu često govore, pa tako imamo sveće pod nazivima „Odo’ na kafu“ sa mirisom sveže mlevene kafe, mleka i braon šećera, „Ko čeka taj dočeka“ sa svežim pepermintom, blagim eukaliptusom, mentom i vanilom, „Svež ko opran veš“ sa mirisom svežeg povetarca, limuna, pamuka, belog cveta, mošusa i sapuna, kao i mnoge druge koje možete naći na našem sajtu“, kaže Radmila.

Sve sveće nastaju u Dolovu i ručno ih prave ove dve kume uz pomoć muževa koji su zaduženi za distribuciju i plasman.

Radmila se bavi i brendingom i marketingom, a Arijana operativnim menadžmentom.

„Marko i Arijana su počeli pripremu sveća godinu dana pre nego što smo Miloš i ja stigli iz Kanade, a nakon toga smo zajedničkim snagama ušli u posao, od lepljenja nalepnica do isporuke sveća prodavnicama, kafićima i cvećarama sa kojima radimo širom Srbije“, iskrena je Radmila, koja je ostvarila svoj san da počne da živi na Balkanu.

Celog života maštala da živi u Srbiji

„Nisam nikad živela u Srbiji, ali sam često dolazila. Dosta sam putovala i sve sam videla, ali sam potajno želela da dođem ovde, gde imam i rodbinu i gde sam od detinjstva maštala da se preselim jednog dana. I tako sve dok nisam upoznala Miloša i udala se. Tada je došao pravi trenutak za povratak.“

„Marko i ja smo došli ovde kad su nam ćerke bile baš male, imale su 5 i 3 godine. Prvo smo tri meseca bili u Kostariki da izbegnemo kanadsku zimu, a onda se vratili u Kičener i rešili da konačno idemo za Srbiju.“

„Marko je hteo da živimo na selu, ja sam bila za Beograd, a na kraju smo odabrali Pančevo“, kaže Arijana i dodaje: „Ali ono što smo od samog početka znali je da ne idemo nazad u Kanadu“.

Utisci kupaca su, kako kažu, predivni i većina njih kaže da do sada nije imala priliku da koristi ovakve sveće u Srbiji.

Mušterije su posebno oduševljene time što su svi proizvodi prirodni, bez dodate hemije – kao što su parabeni i ftalati – i u staklenim teglama sa metalnim poklopcem.