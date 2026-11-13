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Tradicija guščarstva i običaja u Vojvodini, okupila je po deseti put u banatskom selu Ostojićevu, ljubitelje gastronomije.

Na takmičenju i trpezi pripremani su razni specijaliteti od guščijeg mesa, kao što su guščiji paprikaš, perkelt, supe, pečeno meso, čvarci i podvarak od kiselog kupusa.

Mnogi u Srbiji zaboravili su da je naša zemlja imala nekada razvijeno guščarstvo, pogotovo u Vojvodini. S obzirom na to da se ta tradicija ne bi zaboravila, u mestu Ostojićevo u opštini Čoka održana je Deseta guščijada zahvaljujući udruženju "Mađarski kulturni krug".

Tako je Žužana Varga odlučila da umesto patki drži guske za koje kaže da su veoma zanimljive životinje i da bolje čuvaju od neznanaca naše domaćinstvo nego bilo koji pas.

- Imamo 20 gusaka koje koristimo za sopstvene potrebe, ali nešto i prodamo, kaže Žužana.

Na toj manifestaciji okupilo se 30 ekipa koje su se nadmetale u spravljanju najboljeg jela od guščijeg mesa, iznutrica ili masti.

- Ljudi se druže. Ovde imamo ekipe koje stalno dolaze, tako da oni znaju da će biti tu, malo će popričati, lepo se osećaju. Ima nekih koji su sad prvi put, ali uglavnom to su stare ekipe koje svake godine su ovde kod nas. Ako pogledamo samo komšije Mađare, tamo su jata po 10-12 hiljada gusaka, to je neki porodični biznis. Ovde, menjala se klima, ljudi nije bilo.

- Znate da je najveći prihod guščija jetra. Evo, imamo sad, baš sam i malopre govorio o tome, ima u Srbiji guščija jetra iz Mađarske, 6.000 dinara je kilogram. Ako gledate i kupovnu moć ljudi, znači malo ko to sebi može da priušti, to je premijum brend..., kažu u Ostojićevu.

Ostojićevo danas ima 1.800 stanovnika, dok je, na primer, posle Drugog svetskog rata bilo 4.000 građana. Nekada su se bavili ovčarstvom, guščarstvom, ali i tovnim govedarstvom.