RADOVI NA PUTU Potpuna obustava saobraćaja kod Ivanjice od nedelje u 8 časova do ponedeljka u 6
Na deonici Ivanjice-Prilike od nedelje, 15. novembra, od 8 časova ujutru, do ponedeljka, 16. novembra, do 6 časova biće na snazi potpuna obustava saobraćaja zbog završnih radova na asfaltiranju kolovoza.
Potpuna obustava odnosi se na deo puta u mestu Prilike, od skretanja za Kokin Brod do autobuske stanice Prilike, u dužini od 450 metara.
Tokom trajanja radova saobraćaj će se u oba smera preusmeravati na alternativni putni pravac Ivanjica-Kotraža-Guča-Arilje-Prilike, saopšteno je iz nadležnog preduzeća, prenosi Rina.
Radovi se izvode u okviru pojačanog održavanja državnog puta IB-21, na deonici Požega-Ivanjica, a obuhvataju asfaltiranje kolovoza u punoj širini.
Izvođači radova najavili su da će zona radova biti obezbeđena odgovarajućom privremenom saobraćajnom signalizacijom, opremom i putokazima koji će vozače usmeravati na alternativne pravce.
Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju, prilagode brzinu uslovima na putu i svoje putovanje planiraju u skladu sa najavljenom obustavom.