Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na deonici Ivanjice-Prilike od nedelje, 15. novembra, od 8 časova ujutru, do ponedeljka, 16. novembra, do 6 časova biće na snazi potpuna obustava saobraćaja zbog završnih radova na asfaltiranju kolovoza.

Potpuna obustava odnosi se na deo puta u mestu Prilike, od skretanja za Kokin Brod do autobuske stanice Prilike, u dužini od 450 metara.

Tokom trajanja radova saobraćaj će se u oba smera preusmeravati na alternativni putni pravac Ivanjica-Kotraža-Guča-Arilje-Prilike, saopšteno je iz nadležnog preduzeća, prenosi Rina.

Radovi se izvode u okviru pojačanog održavanja državnog puta IB-21, na deonici Požega-Ivanjica, a obuhvataju asfaltiranje kolovoza u punoj širini.

Izvođači radova najavili su da će zona radova biti obezbeđena odgovarajućom privremenom saobraćajnom signalizacijom, opremom i putokazima koji će vozače usmeravati na alternativne pravce.