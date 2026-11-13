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Zbog završetka jesenjeg školskog raspusta, tokom vikenda 14. i 15. novembra očekuje se pojačan saobraćaj na svim putnim pravcima, saopštili su Putevi Srbije.

Vozačima se savetuje da pre polaska provere da li na njihovoj ruti ima radova ili izmena režima saobraćaja. Informacije o stanju na državnim putevima dostupne su u realnom vremenu na sajtu i zvaničnim nalozima Puteva Srbije na društvenim mrežama.

Iz Puteva Srbije apeluju na vozače da drže bezbedno odstojanje, poštuju signalizaciju i ograničenja brzine, kao i da vožnju prilagode uslovima na putu.

Kurir/Rina

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